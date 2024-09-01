سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024.. موقع حكومي

سعر الأرز الشعير اليوم.. يواصل العديد من المواطنين البحث عن سعر الأرز الشعير اليوم، والذي يعد أحد السلع الغذائية الأساسية، وعنصر رئيسي في العديد من الوجبات المصرية, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير اليوم

شهد سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا، بعد التذبذبات التي سادت الأيام الماضية, وتوقع الخبراء استمرار هذا الاستقرار وربما التراجع التدريجي للأسعار بعد موسم الحصاد وتزامنًا مع حرص الدولة على توفير كميات كبيرة من الأرز في المعارض ومنافذ التوزيع بجميع المحافظات بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

سعر كيلو الأرز اليوم



استقر سعر كيلو الأرز الأبيض ذات الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

بلغ سعر الأرز الأبيض ذات الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا.

وبلغ سعر الأرز الأبيض المخصص للبطاقات التموينية نحو 16.3 جنيهًا.

سُجل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت عند 38 جنيهًا.

أما سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% فقد تراوح بين 26 و29 جنيهًا.

سعر الأرز اليوم

أسعار الأرز الشعير

جاءت أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 1-9-2024,وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء كالتالي:

سعر الأرز الشعير عريض الحبة



استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 14,900 جنيه، بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة



بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 13,900 جنيه، ويعود ذلك إلى وفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق، مما ساعد على تثبيت الأسعار.

سعر الأرز الأبيض البلدي



وصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى نحو 24,000 جنيه، بينما استقر سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه للطن الواحد.

جاء هذا الاستقرار في الأسعار بعد أن اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات لحل مشكلة نقص العملات الأجنبية، من بينها الإفراج عن السلع المتكدسة في الموانئ المصرية وطرحها في الأسواق, وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة هذه الجهود لضمان توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين.

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