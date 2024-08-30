سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات.. كيلو الأرز مفاجأة

سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات.. رغم حالة الاستقرار التي تسيطر عليه حاليًا إلأا أنه ما زال سعر الأرز الشعير اليوم بالختام يتصدر محرك جوجل نظرًا لما تشهده هذه الأيام من حالة التقلبات في الأسواق المحلية والتي أدت إلى الاستقرار بنهاية اليوم الجمعة الموافق 30-8-2024.

وفي هذا الصدد، تزداد معدلات البحث يوميًا حول التعرف على آخر تحديثات أحد أهم وأكثر السلع اهتمامًا من المواطنين شبكة الإنترنت بختام تعاملات الجمعة الموافق 30-8-2024، داخل الأسواق المحلية.

سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات

ومن المتوقع أن يستمر سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات في التقلب فقد يشهد السوق بعض الاستقرار في حال استمرت السياسات الداعمة للمزارعين وتحسنت الظروف الاقتصادية، ومن جهة أخرى، يجب على المزارعين تبني استراتيجيات زراعية مستدامة لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف لمواجهة أي تذبذب في الأسعار.

سعر كيلو الأرز الآن

كما يهتم الكثيرون بمعرفة أيضًا سعر كيلو الأرز الآن فهو الشغل الشاغل لدى الكثير من المواطنين بسبب أهميته في السوق المصري، باعتباره مؤشراً هاماً يؤثر على المزارعين والمستهلكين والحكومة، فهو من العوامل المؤثرة عليها يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في استقرار السوق وضمان توفير الأرز بأسعار مناسبة للجميع.

علمًا بأن أسعار الأرز الشعير تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، حيث تعد هذه السلعة من المكونات الأساسية في السلة الغذائية لكثير من الدول، وبالتالي فإن التغيرات في أسعارها تؤثر على معدلات التضخم والتوازن الاقتصادي.

وخلال السطور التالية، الموجز يقدم لكم آخر تحديثات سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات داخل الأسواق المحلية والمحلات، والتي جاءت على النحو التالي:

كيلو الأرز اليوم

يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض ذات الحبة العريضة اليوم بين 32 و35 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذات الحبة الرفيعة اليوم 30 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية 16.3 جنيه.

كما يصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بسعر 38 جنيه.

سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بسعر يتراوح ما بين 26 وحتى 29 جنيه.

سعر الأرز الشعير عريض الحبة

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14.900 للطن وذلك حسب الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

كما سجل سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات رفيع الحبة نحو 13.900 للطن، ويرجع ذلك لوفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

سعر الأرز الشعير اليوم بالختام

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم 24.000 للطن الواحد.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم نحو 22.000 للطن الواحد.

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