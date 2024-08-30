سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024..بالكيلو والطن

سعر الأرز الشعير..شهد سعر الأرز الشعير استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، ليسجل سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة عند 13,300 جنيه, جاء ذلك تزامنًا مع جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الارز في جميع فروع المعارض ومنافذ التوزيع بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

سعر الأرز الشعير اليوم

يعد الأرز الشعير من أهم المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في الحياة اليومية للمصريين, ويمثل وجبة رئيسية لمعظم الأسر, لذا ترصد جريدة “الموجز” في السطور التالية سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 30-8-2024.

أسعار الأرز الشعير الحبة الرفيعة

استقر سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة عند 13,300 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الشعير الأبيض ذو الحبة الرفيعة 22,400 جنيه.

سجل الأرز الشعير الأبيض ذو الحبة الرفيعة بنسبة كسر 5%، نحو 20,500 جنيه.

سعر الأرز الشعير

أسعار الأرز الشعير الحبة العريضة

جاء سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة العريضة اليوم عند 14,400 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الشعير الأبيض ذو الحبة العريضة 23,400 جنيه.

وسجل سعر طن الأرز الأبيض البلدي ذو الحبة العريضة بنسبة كسر 3% نحو 23,200 جنيه.

سعر كيلو الأرز الأبيض في الأسواق

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة نحو 30 جنيهًا.

كما استقر سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية عند 16.3 جنيه.

سعر الأرز الشعير

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الأرز شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الماضية، تزامنًا مع انتهاء موسم الحصاد في شهر أغسطس, وحرص وزارة التموين على توفير كميات كبيرة ومتنوعة من الارز في جميع فروع المعارض ومنافذ التوزيع بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

ويُعد الأرز طبقًا رئيسيًا لا غنى عنه في المائدة المصرية, و أسهمت زيادة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات المستهلكين وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما ساعد في توفير الأرز بكميات كبيرة وساهم في خفض الأسعار للمستهلكين.

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