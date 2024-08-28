أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 28-9-2024.. بالكيلو والطن

استقرت أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 28-8-2024، بعد حالة بعد حالة التراجع التي شهدها الفترة الماضية, وجاء هذا التراجع نتيجة لجهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز، مما أدى إلى توفر كميات كبيرة في الأسواق المحلية وأسهم في خفض الأسعار.

سعر الأرز الشعير

شهدت أسعار الأرز الشعير حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، ما دفع التجار والمستهلكين لمتابعة الأسعار يوميًا,باعتبار الأرز من أهم المحاصيل الغذائية الأساسية ومن الوجبات الرئيسية في جميع المنازل، لذا يقدم "الموجز" أسعار الأرز الشعير ليوم الأربعاء 28-8-2024 وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز الشعير اليوم

تراجعت أسعار الأرز الشعير اليوم، حيث جاءت كالتالي:

بلغ سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة نحو 13,300 جنيه.

وصل سعر طن الأرز الشعير الأبيض ذو الحبة الرفيعة إلى 22,400 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الشعير الأبيض ذو الحبة الرفيعة كسر 5% حوالي 20,500 جنيه.

سجل سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة العريضة نحو 14,300 جنيه.

وصل سعر طن الأرز الشعير الأبيض ذو الحبة العريضة إلى 23,400 جنيه.

استقر سعر طن الأرز الأبيض البلدي ذو الحبة العريضة كسر 3% عند 23,200 جنيه.

سعر الأرز

سعر كيلو الأرز اليوم

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا,كما استقر سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية عند 16.3 جنيه.

أسعار الأرز البلدي اليوم

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي اليوم الأربعاء 28-8-2024 سواء للحبة العريضة أو الرفيعة، وجاءت الأسعار كما يلي:

استقر سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة "كسر 3%" عند 23,500 جنيه للطن.

بينما استقر سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة "كسر 5%" عند 21,500 جنيه للطن.

سعر الأرز

أهمية الأرز الشعير في السوق المصري

برز الأرز الشعير كأحد أهم المحاصيل الغذائية التي تميز مصر بجودتها العالية على المستوى العالمي. لم يقتصر دوره على تحقيق عائد اقتصادي للبلاد، بل يُعتبر أيضًا من الوجبات الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل، مما يجعل أسعاره محور اهتمام كبير للتجار والمستهلكين وأصحاب المحلات الذين يتابعون تقلباتها يوميًا.

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أعرف سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 27-8-2024 في مصر