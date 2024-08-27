أعرف سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 27-8-2024 في مصر

شهد سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 استقرارًا يميل إلى الانخفاض مقارنة بالفترة الماضية.

وجاء هذا الاستقرار نتيجة سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز، مما أدى إلى توافره بكميات كبيرة في الأسواق، وتراجع سعره.

سعر الأرز الشعير اليوم

يهتم الكثير من التجار والمستهلكين بمتابعة سعر الأرز الشعير يوميًا، نظرًا لأهمية الأرز وكو أحد اهم المحاصيل الغذائية الأساسية ووجبة رئيسية في جميع المنازل.

ولهذا، توصد جريدة «الموجز» سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 27-8-2024، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز الشعير اليوم

جاءت أسعار طن الأرز الشعير في الأسواق ليوم الثلاثاء 27-8-2024 كما يلي:

بلغ سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة نحو 13,300 جنيه.

وصل سعر طن الأرز الشعير الأبيض ذو الحبة الرفيعة إلى 22,400 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الشعير الأبيض ذو الحبة الرفيعة كسر 5% حوالي 20,500 جنيه.

سعر كيلو الأرز



سجل سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة العريضة نحو 14,300 جنيه.

وصل سعر طن الأرز الشعير الأبيض ذو الحبة العريضة إلى 23,400 جنيه.

استقر سعر طن الأرز الأبيض البلدي ذو الحبة العريضة كسر 3% عند 23,200 جنيه.

سعر كيلو الأرز اليوم

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا للكيلو.

بينما بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا.

كما استقر سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية عند 16.3 جنيه.

سعر الأرز الشعير



أسعار الأرز البلدي اليوم

شهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي في الأسواق استقرارًا سواء للحبة العريضة أو الرفيعة، وجاءت أسعاره كالتالي:

استقر سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة "كسر 3%" عند 23,500 جنيه للطن.

بينما استقر سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة "كسر 5%" عند 21,500 جنيه للطن.



ويُعد الأرز الشعير أحد أهم المحاصيل الغذائية التي تميز مصر بجودتها العالية على المستوى العالمي، ولا يقتصر محصول الأرز في مصر على تحقيق عائد اقتصادي للبلاد فحسب، بل يُعتبر أيضًا أحد الوجبات الرئيسية التي لا غنى عنها في جميع المنازل، مما يجعله محور اهتمام التجار والمستهلكين وأصحاب المحلات الذين يتابعون أسعاره يوميًا.

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أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 24-8-2024 في الاسواق



