أسعار السيراميك اليوم الجمعة 39-8-2024.. كليوباترا بكام؟

شهدت أسعار السيراميك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، ويبحث الكثيرون عن أسعار السيراميك بمختلف أنواعه وجودته, وتتوفر أنواع متعددة من السيراميك في الأسواق المحلية، تتفاوت بحسب الجودة، الحجم، والشركات المنتجة.

أسعار السيراميك اليوم

يتساءل العديد من الناس عن أسعار السيراميك بأنواعه المختلفة اليوم, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار السيراميك اليوم الجمعة 30-8-2024, وفقًا لآخر تحديث.

أسعار البورسلين اليوم

سجلت أسعار البورسلين اليوم للأرضيات تفاوتًا في السوق المحلية :

بورسلين مزخرف للأرضيات: بلغ سعره 164 جنيهًا للمتر المربع.

بلغ سعره 164 جنيهًا للمتر المربع. لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر: وصل سعره إلى 192 جنيهًا.

وصل سعره إلى 192 جنيهًا. بلاط بورسلين مموج للأرضيات: استقر سعره عند 192 جنيهًا.

استقر سعره عند 192 جنيهًا. بورسلين منقط للأرضيات: سجل 203 جنيهات للمتر.

سجل 203 جنيهات للمتر. بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات: بلغ 209 جنيهات.

بلغ 209 جنيهات. بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات: قدر سعره بـ 209 جنيهات.

متوسط أسعار السيراميك اليوم

جاءت الأسعار بشكل عام وفقًا للتالي:

السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية: تراوح بين 150 و155 جنيهًا للمتر.

تراوح بين 150 و155 جنيهًا للمتر. السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية: سجل سعره 180 جنيهًا للمتر.

سجل سعره 180 جنيهًا للمتر. الأرضيات الليزر: وصلت أسعارها إلى 210 جنيهات.

وصلت أسعارها إلى 210 جنيهات. حائط المطبخ الليزر: بلغ سعره 240 جنيهًا.

بلغ سعره 240 جنيهًا. حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا: تراوحت بين 250 و300 جنيه للمتر.

أسعار السيراميك اليوم

أسعار السيراميك فرز أول

شملت أسعار السيراميك فرز أول ما يلي:

سيراميك الجوهرة فرز أول: سجل 172 جنيهًا للمتر.

سجل 172 جنيهًا للمتر. سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: بلغ سعره 144 جنيهًا.

بلغ سعره 144 جنيهًا. سيراميك ليسيكو فرز أول: قدر سعره بـ 116 جنيهًا.

قدر سعره بـ 116 جنيهًا. سيراميك إينوفا فرز أول: جاء سعره 95 جنيهًا.

جاء سعره 95 جنيهًا. سيراميك عادي كسر: وصل سعره إلى 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك اليوم

أسعار السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا، وتشمل:

سيراميك إينوفا فرز ثاني للأرضيات: سجل 75 جنيهًا للمتر.

سجل 75 جنيهًا للمتر. سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: بلغ سعره 130 جنيهًا.

بلغ سعره 130 جنيهًا. سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: وصل إلى 145 جنيهًا.

وصل إلى 145 جنيهًا. السيراميك العادي: قدر بـ 65 جنيهًا للمتر.

قدر بـ 65 جنيهًا للمتر. سيراميك رويال: جاء سعره 135 جنيهًا للمتر.

جاء سعره 135 جنيهًا للمتر. سيراميك مارسيليا: سجل 130 جنيهًا للمتر.

سجل 130 جنيهًا للمتر. سيراميك لابوتيه: بلغ 130 جنيهًا للمتر.

بلغ 130 جنيهًا للمتر. سيراميك ليسيكو: قدر بـ 105 جنيهات للمتر.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وكانت كالتالي:

سيراميك مارسيليا: بلغ 45 جنيهًا للمتر.

بلغ 45 جنيهًا للمتر. سيراميك لابوتيه: سجل 43 جنيهًا للمتر.

سجل 43 جنيهًا للمتر. سيراميك رويال: وصل إلى 63 جنيهًا للمتر.

وصل إلى 63 جنيهًا للمتر. السيراميك العادي: تراوح بين 45 و55 جنيهًا للمتر.

تراوح بين 45 و55 جنيهًا للمتر. سيراميك ليسيكو: قدر سعره بـ 80 جنيهًا.

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