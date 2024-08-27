أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 27-8-2024..المتر بكام؟

يسعى الكثير من الناس خاصة المقبلين على تشطيب وحداتهم بمتابعة أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء، 27-8-2024، نظرًا لكون السيراميك من أكثر المواد استخدامًا في الأرضيات بفضل مميزاته العديدة مثل المتانة، والأشكال الجميلة، والبريق واللمعان، إضافة إلى الفخامة والرقي، وإمكانية غسله بالماء ليعود إلى حالته الجديدة مرة أخرى.



أسعار السيراميك اليوم

تفاوتت أنواع السيراميك في السوق حسب طبيعة الاستخدام والمكان الذي يُستخدم فيه, وتستعرض جريدة "الموجز" أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 27 أغسطس في الأسواق المصرية وجاءت كالتالي:

متوسط أسعار السيراميك

تراوح سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا. بينما بلغَ سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

سعر السيراميك اليوم



استقر سعر حائط المطبخ الليزر عند 240 جنيهًا.

كما سجلت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا ما بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول 2024

جاء أسعار السيراميك فرز أول اليوم كالتالي:

سجل سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول نحو 172 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول نحو 144 جنيهًا.

استقر سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول عند 116 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول إلى 95 جنيهًا.

حقق سعر متر سيراميك عادي كسر نحو 85 جنيهًا.

سعر السيراميك



أسعار السيراميك فرز ثاني 2024

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا، وجاءت الأسعار كما يلي:

سجل سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني 75 جنيهًا.

جاء سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي بـ130 جنيهًا.

حقق سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني 145 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك العادي 65 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك رويال 135 جنيهًا.

سجل سعر متر السيراميك مارسيليا 130 جنيهًا.

وسجلَ سعر متر السيراميك لابوتيه 130 جنيهًا.

حقق سعر متر السيراميك ليسيكو 105 جنيهات.



أسعار السيراميك فرز ثالث 2024

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

وصل سعر متر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

جاء سعر متر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا.

حقق سعر متر سيراميك رويال بين 45 و55 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك العادي بين 45 و55 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا.

أسعار البورسلين 2024

ضمت منتجات السيراميك البورسلين الأنواع التالية:

جاء سعر بورسلين مزخرف للأرضيات بـ164 جنيهًا للمتر المربع.

سجل سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر 192 جنيهًا.

وصلت أسعار بلاط بورسلين مموج للأرضيات 192 جنيهًا.

حقق بورسلين منقط للأرضيات 203 جنيهات للمتر.

جاء بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

يباع بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

صناعة السيراميك في مصر

استثمرت مصر في صناعة السيراميك، وتمتلك حوالي 33 مصنعًا لإنتاج هذه المادة الحيوية، وتعد صناعة السيراميك من الصناعات شديدة الاستهلاك للطاقة، وبلغت الطاقة الإنتاجية نحو 240 مليون متر سنويًا، مع استثمار القطاع حوالي 15 مليار جنيه.

كما بلغَت نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك 90%، مما ساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في السوقين المحلي والعالمي.

اقرأ أيضًا:

أسعار السيراميك اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 .. المتر بكام؟

أسعار السيراميك اليوم 24-8-204 في مصر.. المتر كام؟