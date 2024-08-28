أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 28-8-2024.. المتر بكام؟

تعد أسعار السيراميك اليوم من أهم الخدمات التي يبحث عنها قطاع كبير من الناس، نظراً لاستخداماته الواسعة في الأرضيات، بفضل ميزاته المتعددة مثل المتانة، التصاميم الجذابة، البريق، والقدرة على العودة إلى حالته الأصلية بعد الغسيل بالماء.

استقرار أسعار السيراميك اليوم

سجلت أسعار السيراميك اليوم استقرارًا ملحوظًا. ووفقًا لما رصده "الموجز"، نقدم لكم تفاصيل أسعار السيراميك اليوم 28 أغسطس 2024 في الأسواق المحلية.

أسعار البورسلين

شملت قائمة السيراميك البورسلين الأنواع التالية:

بلغ سعر بورسلين مزخرف للأرضيات 164 جنيهًا للمتر المربع.

وصل سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر إلى 192 جنيهًا.

سجل بلاط بورسلين مموج للأرضيات 192 جنيهًا للمتر.

حقق بورسلين منقط للأرضيات سعر 203 جنيهات للمتر.

عرض بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات جاء بسعر 209 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز أول

جاءت أسعار السيراميك فرز أول اليوم كالتالي:

بلغ سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول إلى 144 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول 116 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول 95 جنيهًا.

جاء سعر متر سيراميك عادي كسر بـ85 جنيهًا.

أسعار السيراميك

أسعار السيراميك فرز ثاني

تفاوتت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 جنيهًا و150 جنيهًا، وتضمنت القائمة الأسعار التالية:

بدأ سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني من 75 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي 130 جنيهًا.

وصل سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني إلى 145 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك العادي 65 جنيهًا.

حُدد سعر متر السيراميك رويال بـ135 جنيهًا.

وصل سعر متر السيراميك مارسيليا إلى 130 جنيهًا.

سجل سعر متر السيراميك لابوتيه 130 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك ليسيكو 105 جنيهات.

أسعار السيراميك

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا، وشملت القائمة:

سجل سعر متر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك رويال إلى 63 جنيهًا.

تراوح سعر متر السيراميك العادي بين 45 و55 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا.

صناعة السيراميك في مصر

صُنعت منتجات السيراميك في مصر ضمن صناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وتضم السوق المصري 33 مصنعًا للسيراميك تسجل طاقتها الإنتاجية نحو 240 مليون متر سنويًّا, وتخطت استثمارات هذا القطاع حاجز الـ 15 مليار جنيه، فيما وصلت نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى 90%.

وارتفعت تنافسية السيراميك المصري في الأسواق المحلية والعالمية، حيث صدرت مصر منتجاتها إلى عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية، منها إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا.

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