أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 31-8-2024.. الطن بكام؟

أسعار الأرز الشعير..يُعد الأرز الشعير من السلع الأساسية التي تحظى باهتمام كبير في الأسواق المصرية، نظرًا لأهميته الكبيرة في حياة المواطنين, ومع التغيرات المستمرة في أسعار الأرز الشعير، يهتم الكثيربمتابعة الأسعار أولًا بأول.

أسعار الأرز الشعير اليوم

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 31-8-2024 استقرارًا ملحوظًا، على الرغم من التذبذبات التي شهدتها الأيام الماضية, ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الاستقرار والتراجع تزامنًا مع موسم الحصاد وحرص الدولة على توفيرالأرز بكميات كبيرة في جميع فروع المعارض ومنافذ التوزيع بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

يتساءل العديد من المواطنين عن سعرالأرز الشعير اليوم وسعر الأرز الأبيض, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض اليوم السبت 31-8-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو الأرز اليوم

استقر سعر كيلو الأرز الأبيض ذات الحبة العريضة اليوم بين 32 و35 جنيهًا.

بينما بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذات الحبة الرفيعة 30 جنيهًا.

سعر الأرز الشعير

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية نحو 16.3 جنيه،

سجل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت نحو 38 جنيه.

كما تراوح سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيه.

سعر الأرز الشعير عريض الحبة

استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 14,900 جنيه، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

بلغ سعر الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 13,900 جنيه للطن، وذلك بسبب وفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق، مما ساعد على استقرار الأسعار.

سعر الأرز اليوم

سعر الأرز الأبيض البلدي

حقق سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% نحو 24,000 جنيه للطن.

استقر سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه للطن الواحد.

وتعتبر دلتا النيل والصعيد من المناطق الرئيسية لزراعة الأرز في مصر، إذ يتوفر بهما التربة الغنية والمناخ المناسب لنموه.

وتواجه زراعة الأرز في مصر عدة تحديات، منها قلة الموارد المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاجية, ومع ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز استدامة الإنتاج وتحسين أساليب الزراعة لمواجهة هذه التحديات.

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