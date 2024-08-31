قبل إجتماع البنك المركزي..أسعار شهادات استثمار البنك الأهلي وفوائدها 2024

أسعار شهادات استثمار البنك الأهلي.. زاد إقبال المواطنين الراغبين في الإستثمار في البحث عن أسعار شهادات إستثمار البنك الأهلي, نظرًا لما يقدمه من عوائد ومزايا تنافسية, ويوفر البنك الأهلي مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة وتمنحهم عوائد مجزية، مما يجعله منافسًا قويًا في سوق البنوك.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار

استعرض البنك الأهلي المصري أسعار الفائدة على شهادات الادخار قبل الاجتماع المقبل للبنك المركزي، ويواصل تقديم عروض مميزة لجذب المستثمرين, وترصد جريدة “الموجز” أسعار شهادات البنك الأهلي وفوائدها.

شهادات استثمار البنك الأهلي

أطلق البنك الأهلي المصري في بداية عام 2024 واحدة من أبرز شهادات الاستثمار الجديدة، التي تميزت بعائد مرتفع يصل إلى 30% خلال السنة الأولى من مدتها التي تمتد لثلاث سنوات, وتستقطب هذه الشهادات المستثمرين الباحثين عن استثمار بعوائد مضمونة على المدى المتوسط.

شهدت الشهادات انخفاضًا تدريجيًا في العوائد، ليبلغ العائد 25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة, ويُصرف العائد سنويًا، مما يتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من العوائد على مدار فترة الاستثمار، ويعزز من فرص التخطيط المالي طويل الأجل.

قرار البنك المركزي المصري

جاء إطلاق هذه الشهادات عقب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.

ارتفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، وعلى الإقراض إلى 28.25%، بينما وصل سعر العملية الرئيسية للبنك إلى 27.75%.

ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%. استهدفت هذه الإجراءات مواجهة الضغوط التضخمية ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

شهادة أمان المصريين

قدّم البنك شهادة أمان المصريين بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات بعائد 13%, ولا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقات ائتمان، ويتم استرداد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة، ويمكن استردادها في أي وقت بناءً على رغبة العميل بالقيمة التي تم شراؤها بها.

وفرت الشهادة عقد تأمين على الحياة للعملاء دون الحاجة لفحص طبي للأعمار بين 18 و59 سنة، مع إمكانية دفع مبلغ التأمين في حالة الوفاة على أقساط سنوية مضمونة.

وتنتهي وثيقة التأمين عند تسليم العميل للشهادة أو بلوغه سن الستين, ويمكن للجهات شراء الشهادة لصالح العاملين لديها مع اشتراط عدم استردادها خلال 6 سنوات من تاريخ الشراء.

وتجري السحوبات على 200 جائزة ربع سنوية، بقيمة 10,000 جنيه مصري لكل جائزة معفاة من الضرائب، ويستحق التعويض بحد أقصى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه في حالة الوفاة بحادث.

أسعار شهادات استثمار البنك الأهلي

الشهادة الخماسية ذات عائد شهري

أتاح البنك الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري بمدة 5 سنوات وعائد ثابت بنسبة 14.25% يُصرف شهريًا. ويبدأ احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء، ويتطلب الشراء حد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتتيح الشهادة إصدار بطاقات الائتمان بضمانها، ويمكن الاقتراض بضمانها من جميع فروع البنك، ولكن لا يمكن استرجاعها قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت

طرح البنك الشهادة البلاتينية الثلاثية التي تستمر لمدة 3 سنوات بعائد ثابت سنوي يبلغ 21.5%. يُصرف العائد شهريًا، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لعملية الشراء، مع حد أدنى للإصدار يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

أسعار شهادات استثمار البنك الأهلي

وتتيح هذه الشهادة إصدار جميع أنواع بطاقات الائتمان بضمانها، مما يعزز مرونة الخيارات الاستثمارية للعملاء.

يستمر البنك الأهلي المصري في تقديم عروض تنافسية للمستثمرين من خلال شهادات الادخار المتنوعة، بما يتناسب مع تطلعات العملاء ويعزز مكانته في سوق الاستثمار المصرفي.

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