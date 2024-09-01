العملات الاجنبية.. ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بداية سبتمبر

شهد سعر الدولار تراجعاً ملحوظاً بعدة قروش مقابل الجنيه المصري مع بداية معاملات الأسبوع وشهر سبتمبر في البنوك المصرية والأجنبية، حيث يحرص “الموجز” يوميًا علي نشر سعر الدولار في البنوك المختلفة وأسعار العملات الاجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر

نرصد في التقرير التالي أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، 1 سبتمبر 2024، في مختلف البنوك وفقاً للسعر الرسمي للصرف:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.5532 جنيه للشراء و48.6888 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 48.66 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) هو 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى 48.5532 جنيه شراء 48.6888 جنيه بيع

يورو 53.8746 جنيه شراء 54.0300 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى 64.0465 جنيه شراء 64.2303 جنيه بيع

دولار كنـدى 36.0883 جنيه شراء 36.1918 جنيه بيع

كرون دانمركى 7.2228 جنيه شراء 7.2433 جنيه بيع

كرون نرويجى 4.6311 جنيه شراء 4.6453 جنيه بيع

كرون ســويدى 4.7561 جنيه شراء 4.7703 جنيه بيع

فرنك سويسرى 57.5616 جنيه شراء 57.7292 جنيه بيع

100 ين يابانى 33.5915 جنيه شراء 33.6877 جنيه بيع

دينــار كويتى 158.9719 جنيه شراء 159.5204 جنيه بيع

درهم إماراتى 13.2186 جنيه شراء 13.2570 جنيه بيع

دولار اســـترالى 33.1133 جنيه شراء 33.2106 جنيه بيع

دينــار البحــرين 128.8020 جنيه شراء 129.1823 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى 126.1024 جنيه شراء 126.4710 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى 13.3168 جنيه شراء 13.3614 جنيه بيع

دينـار أردنـى 68.3848 جنيه شراء 68.7695 جنيه بيع

يوان صينى 6.8447 جنيه شراء 6.8657 جنيه بيع

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