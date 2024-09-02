حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر ش

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت «الهيئة»، من خلال بيان لها عبر الصفحة الرسمية عبر منصة «الفيسبوك»، عن حالة الطقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد يكون الطقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

بينما فرص الأمطار تكون خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وأعلنت «الهيئة»، عن حالة الطقس اليوم في القاهرة وتأتي الدرجة العظمي نحو 35 درجة مئوية، بينما الدرجة الصغرى نحو 26 درجة مئوية، في حين تكون الدرجة المحسوسة نحو 37 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الاسكندرية وجاءت الدرجة العظمي نحو 32 درجة مئوية، بينما الدرجة الصغرى نحو 24 درجة مئوية، في حين تكون الدرجة المحسوسة نحو 35 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

-القاهرة: العظمى 35، بينما الصغرى 26 درجة مئوية.

-العاصمة الأدرية: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية، بينما الصغرى 26 درجة مئوية.

-6 أكتوبر: العظمى 36، بينما الصغرى 26 درجة مئوية.

-بنها: العظمى 35، بينما الصغرى 25 درجة مئوية.

-دمنهور: العظمى 34، بينما الصغرى 25 درجة مئوية.

-كفر الشيخ: العظمى 33 ، بينما الصغرى 24 درجة مئوية.

-المنصورة: العظمى 34 ، بينما الصغرى 25 درجة مئوية.

-الزقازيق: العظمى 36، بينما الصغرى 26 درجة مئوية.

-طنطا: العظمى 34 ، بينما الصغرى 25 درجة مئوية.

-دمياط: العظمى 32 ، بينما الصغرى 27 درجة مئوية.

-بورسعيد: العظمى 32 ، بينما الصغرى 27 درجة مئوية.

-الإسماعيلية: العظمى 36 ، بينما الصغرى 24 درجة مئوية.

-السويس: العظمى 36 ، بينما الصغرى 25 درجة مئوية.

-العريش: العظمى 33 ، بينما الصغرى 24 درجة مئوية.

-رفح: العظمى 32 ، بينما الصغرى 23 درجة مئوية.

-رأس سدر: العظمى 37 ، بينما الصغرى 27 درجة مئوية.

-نخل: العظمى 34 ، بينما الصغرى 18 درجة مئوية.

-كاترين: العظمى 30 ، بينما الصغرى 28 درجة مئوية.

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