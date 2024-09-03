سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر في مصر عيار 18 الآن

يرتفع البحث عن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن، من قبل المواطنين بعدما سجلت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً في بداية التعاملات اليومية، إذ تراجع سعر ذهب عيار 18 من 2952 جنيه للجرام إلى 2931 جنيه للجرام.

وفيما يلي يستعرض لكم «الموجز» خلال السطور لتالية أخر تحديث لأسعار الذهب وفقاً لشعبة الذهب والمجوهرات.

الذهب

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وأتي سعر الذهب عيار 14 للشراء 2273 جنيهًا للجرام، وللبيع 2286 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 سجل للشراء 2914 جنيهًا للجرام، و للبيع 2931 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 سجل للشراء 3400 جنيهًا للجرام، و للبيع 3420 جنيهًا للجرام، ويعد عيار 21 هو الأفضل و الأكثر مبيعًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 سجل للشراء 3885 جنيهًا للجرام، و للبيع 3908 جنيهًا للجرام.

وجاء سعر الجنيه الذهب للشراء 27 ألفًا، و200 جنيهًا للجرام، و للبيع 27 ألفًا و360 جنيهًا للجرام.

وجدير بالذكر، إن سعر المصنعية و القيمة المضافة يختلف ما بين 100 إلى 150 جنيه، باختلاف نوع عيار الذهب، كما تختلف أيضاً من مكان لآخر و حسب سعر الجرام المعلن خلال الفترة الحالية.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالدولار

بينما سعر الذهب اليوم بالدولار “الأونصة” عالميًا وصل للشراء 2499 دولارًا، و للبيع 2500 دولارًا.

وجاءت تصنيف عيارات الذهب بناءً على نسبة الذهب الخالص في القطعة الذهبية لذهب عيار 24 يحتوي على نسبة 99.9% ذهبًا خالصًا، و يحتوي ذهب عيار 22 على نسبة 91.7% ذهبًا خالصًا.

ويحتوي ذهب عيار 21 على نسبة 87.5% ذهبًا خالصًا، وذهب عيار 18 على نسبة 75% ذهبًا خالصًا.

بينما يحتوي ذهب عيار 14 على 58.4% ذهبًا خالصًا، و يحتوي ذهب عيار 9 على 37.5% ذهبًا خالصًا.

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