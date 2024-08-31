الذهب المحلي يتراجع بفعل انخفاض الدولار والذهب العالمي..هل يستعيد عافيته قريباً؟

شهدت أسعار الذهب المحلي انخفاضًا خلال تداولات الأسبوع الماضي، نتيجة للتراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وانخفاض سعر الذهب العالمي, وأثر هذا التراجع في تقليص فرص ارتفاع أسعار الذهب المحلية.

تداولات الذهب عيار 21

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم السبت عند مستوى 3440 جنيهاً للجرام, تداول الذهب عند هذا المستوى في وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، بعد انخفاضه يوم الجمعة بمقدار 15 جنيهاً، وأغلق عند 3440 جنيهاً للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3455 جنيهاً.

تحركات الأسعار خلال الأسبوع

تراجعت أسعار الذهب عيار 21 بنسبة 0.6% خلال الأسبوع الماضي، ليخسر 20 جنيهاً من قيمته ويغلق عند 3440 جنيهاً للجرام, بعدما كان افتتح تداولات الأسبوع عند 3460 جنيهاً للجرام.

تأثير سعر الدولار

اختتم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأسبوع الماضي عند متوسط 48.68 جنيه لكل دولار، بعد تراجعه من متوسط سعره في بداية الأسبوع الذي كان 48.84 جنيه, وساهم هذا التراجع التدريجي في التأثير السلبي على أسعار الذهب المحلي.

تأثير الذهب العالمي وتدابير وزارة التموين

ساهم انخفاض سعر الذهب العالمي في تراجع سعر الذهب في مصر, بعدما أعلنت وزارة التموين عن إجراءات جديدة لضبط أسعار الذهب في السوق المحلية، بعد اجتماع بين وزير التموين ورئيس شعبة الذهب والمجوهرات ورئيس البورصة المصرية للسلع, وتضمنت هذه الإجراءات زيادة المعروض من الذهب لتحقيق توازن مع الطلب وتجنب حدوث ارتفاعات سعرية مفاجئة.

زيادة رصيد الذهب في البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة رصيد الذهب إلى 454.925 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 216.3 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق, وأوضحت المصادر الحكومية أن هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع السعر والكمية المتواجدة في البنك.

أسعار الذهب

توقعات سعر الذهب العالمي والمحلي

تظل التوقعات بشأن سعر الصرف غير مستقرة وسط مخاوف من تأثير التغيرات في الأسواق المالية على الاستثمارات الدولارية في سوق الدين المصرية.

وفي المقابل، استمر التوافق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في توفير حالة من الهدوء في الأسواق.

أسعارالذهب

أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد الذهب العالمي انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي بعد أسبوعين من المكاسب، نتيجة لتعافي الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية.

وأدت بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت ارتفاعًا متوقعًا إلى تقليل توقعات خفض الفائدة بشكل حاد من قبل البنك الفيدرالي.

ورغم انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي، تمكنت من إغلاق تداولات الأسبوع فوق مستوى 2500 دولار للأونصة للجلسة الخامسة على التوالي، مما يدعم الذهب بشكل عام.

توقعات مستقبلية للذهب

تراجع الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بعد فشله في تحقيق الزخم الصاعد اللازم للوصول إلى مستوى 3500 جنيه للجرام, وانحصرت تداولات الذهب حول مستوى الدعم 3450 جنيهاً للجرام، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 3440 جنيهاً.

ويحتاج السعر الحالي للذهب إلى مزيد من الدعم من عوامل خارجية ليتمكن من الوصول إلى 3500 جنيه.

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