«جولد بيليون»: الذهب يهبط بعد انتعاش الدولار الأمريكي.. هل يستمر الهبوط؟

جولد بيليون ..شهدت أسعار الذهب العالمية بداية الأسبوع الحالي انخفاض ملحوظ، بعد التراجع الذي شهدته الأسبوع الماضي, جاء هذا التراجع في ظل تعافي الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته خلال 13 شهرًا، مما زاد من الضغوط على أسعار المعدن الثمين, تزامنًا مع ترقب المستثمرون بيانات تقرير الوظائف الأمريكي التي من المتوقع أن تصدر هذا الأسبوع.

وترصد جريدة “الموجز” في السطور التالية أبرز المعلومات التي وردت في تقرير مؤسسة “جولد بيليون”.

انخفاض سعر الذهب

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا مع بداية تداولات اليوم، ليبلغ أدنى مستوى له منذ أسبوع عند 2490 دولارًا للأونصة, قبل أن تعود الأسعار إلى التداول عند 2502 دولارًا للأونصة، وهو نفس سعر افتتاح جلسة اليوم حسب تقرير “ جولد بيليون ”.

أداء الذهب في أغسطس

تمكنت أسعار الذهب من تحقيق ارتفاع ملحوظ خلال شهر أغسطس، ارتفعت بنسبة 2.3% وسجلت أعلى مستوى تاريخي عند 2531 دولارًا للأونصة.

يُعتبر هذا الارتفاع الثاني على التوالي للشهر نفسه، وسجل الذهب زيادة بنسبة 21% منذ بداية العام، مدعومًا بتوقعات الأسواق بتغير السياسات النقدية للبنوك المركزية واستمرار الدعم من مشتريات البنوك المركزية والطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب

استقرار الذهب فوق مستوى 2500 دولار

تماسك الذهب فوق مستوى 2500 دولار للأونصة للجلسة السادسة على التوالي، مدعومًا بتوقعات الأسواق بشأن قيام البنك الفيدرالي الأمريكي ببدء سلسلة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم المقرر في 17-18 سبتمبر 2024. حاليًا، تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 70% بأن يقوم البنك بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال بنسبة 30% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

تأثير بيانات التضخم والدولار الأمريكي

أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي، ارتفاعًا خلال شهر يوليو، مما قلل من توقعات خفض الفائدة بشكل حاد في سبتمبر.

وأشار تقرير “ جولد بيليون ” تعافى الدولار الأمريكي بفضل هذه البيانات، بالإضافة إلى بيانات النمو الأمريكية للربع الثاني من العام، والتي جاءت أفضل من المتوقع، مما قلل من مخاوف الركود الاقتصادي, وسجل الدولار أعلى مستوى له منذ قرابة أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما حد من فرص استمرار ارتفاع الذهب وتخطي قمته السعرية الأخيرة.

سعر الذهب

قلص سعر الذهب اليوم خسائره بعد تسجيله أدنى مستوى له في أسبوع، وذلك بفضل تحسن بيانات أداء القطاع الصناعي في الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم, وأدى هذا التحسن إلى دعم أسعار الذهب وتقليص خسائره.

تقرير التزامات المتداولين

أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة انخفاضًا في عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 12221 عقدًا، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 15413 عقدًا.

ويعكس هذا التراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأيام الأخيرة، بسبب تسعير الأسواق بالفعل لخفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي, وتبقى الأنظار متجهة إلى تقرير الوظائف الأمريكي هذا الأسبوع، الذي قد يؤثر على وتيرة خفض الفائدة خلال ما تبقى من العام.

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