‎المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر آخر تحديث

سعر الذهب اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 للبيع والشراء، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.

وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الإثنين.

متى ينزل سعر الذهب

وبدأت أسعار الذهب تعاملات اليوم الإثنين باستقرار يتزامن مع حالة الهدوء التي سيطرت على البورصات العالمية.

يذكر أن أسعار الذهب كانت قد شهدت انخفاضًا عالميًا إلا أنها بقيت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة مع انتظار الأسواق لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

وفي السياق، كانت أسعار السبائك على وشك تحقيق مكاسب قوية في أغسطس، حيث أدى مزيج من الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 2514.55 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 2547.80 دولار للأوقية.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2951 جنيهًا للبيع مقابل 2934 جنيهًا للشراء.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3443 جنيهًا للبيع مقابل 3423 جنيهًا للشراء.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3934 جنيهًا للبيع، مقابل 3912 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,382

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,547

جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,423

جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,157

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,626

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,574

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,542

سعر سبيكة الذهب أوقية: 131,706

سبيكة الذهب نصف أونصة: 68,984

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 137,293

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 219,837

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 438,807

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,991

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,366,387

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,187,096

أقرأ أيضا:

استقرار تام في سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 1-9-2024

هدوء حذر في سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 1-9-2024