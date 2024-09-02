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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

‎المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر آخر تحديث

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 للبيع والشراء، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة  بلحظة.

وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض  الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الإثنين.

 

متى ينزل سعر الذهب

وبدأت أسعار الذهب تعاملات اليوم الإثنين باستقرار يتزامن مع حالة الهدوء التي سيطرت على البورصات العالمية.

يذكر أن أسعار الذهب كانت قد شهدت انخفاضًا عالميًا إلا أنها بقيت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة مع انتظار الأسواق لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

 

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وفي السياق، كانت أسعار السبائك على وشك تحقيق مكاسب قوية في أغسطس، حيث أدى مزيج من الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 2514.55 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 2547.80 دولار للأوقية.

 

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

  • سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2951 جنيهًا للبيع مقابل 2934 جنيهًا للشراء.

 

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

  • سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3443 جنيهًا للبيع مقابل 3423 جنيهًا للشراء.

 

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

  • سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3934 جنيهًا للبيع، مقابل 3912 جنيهًا للشراء.

 

 

سعر الذهب والسبائك اليوم

  • سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,382
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,547
  • جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,423
  • جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,157
  • جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,626
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,574
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,542
  • سعر سبيكة الذهب أوقية: 131,706
  • سبيكة الذهب نصف أونصة: 68,984
  • سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 137,293
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 219,837
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 438,807
  • سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,991
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,366,387
  • سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,187,096

 

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