سعر الذهب اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 للبيع والشراء، تعد من أهم الخدمات التي يقدمها الموجز يوميًا، خاصة وأن عدد كبير من الأشخاص يحرصون على متابعة جميع التطورات الخاصة بسعر المعدن الأصفر.

ومع عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحلية والعالمية، بات الكثيرون يحرصون على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها في مواجهة التضخم، ولهذا نستعرض جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

متى ينزل سعر الذهب

ومع بداية التعاملات، شهد سعر الذهب اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، استقرارًا بعد آخر ارتفاع سجله أمس السبت، إذ صعد اليوم عيار 21 بنحو 3 جنيهات.

سعر الذهب عالميا

وفي الأيام الماضية، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا عالميًا قليلًا، لكنها ظلت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة مع انتظار الأسواق لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

وفي السياق، كانت أسعار السبائك على وشك تحقيق مكاسب قوية في أغسطس، حيث أدى مزيج من الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 2514.55 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 2547.80 دولار للأوقية.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاحد 1 سبتمبر 2024، نحو: 2951.1 جنيه.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاحد 1 سبتمبر 2024، نحو: 3443 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاحد 1 سبتمبر 2024 نحو: 3934.9 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,396

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,574

جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,466

جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,203

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,676

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,628

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,648

سعر سبيكة الذهب أوقية: 131,864

سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,066

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 137,458

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 220,101

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 439,333

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,053

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,371,626

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,189,720

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