سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024.. وصل كام؟

سعر الألومنيوم اليوم..استقر سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024, بعد حالة التراجع التي سجلها أول الشهر الماضي, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم, ليسجل سعر طن شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه مقارنة بـ163 ألف جنيه.

وجاء هذا التراجع بعد أن تلقت شركة مصر للألومنيوم، وهي من كبرى الشركات المنتجة للمعدن في مصر والمنطقة العربية، شكاوى من غرفة الصناعات الهندسية حول الزيادات المبالغ فيها بالأسعار, مما دفع الشركة إلى إعادة تقييم تكلفة الإنتاج، وخفض الأسعار في السوق المحلي.

سعر الألومنيوم اليوم

يحرص العديد من التجار والمصنعين إلى متابعة سعر الألومنيوم أولًا بأول, باعتباره أحد أهم المعادن الرئيسية, ويدخل في العديد من الصناعات بدءً من التشيد والبناء, حتى أواني الطهي.

ولذلك, يرصد جريدة “الموجز” سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الألومنيوم اليوم

سعر طن السلك: انخفض إلى 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في شهر يوليو.

انخفض إلى 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في شهر يوليو. سعر طن السلندرات: بلغ نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه في شهر يوليو، دون احتساب 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه في شهر يوليو، دون احتساب 14% ضريبة القيمة المضافة. سعر طن لفات الألومنيوم: تراجع إلى 155 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في شهر يوليو.

تراجع إلى 155 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في شهر يوليو. سعر طن شرائح بارد: وصل إلى 158 ألف جنيه مقارنة بـ163 ألف جنيه.

وصل إلى 158 ألف جنيه مقارنة بـ163 ألف جنيه. سعر طن لفات البارد: سجل 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه في شهر يوليو، دون إضافة ضريبة القيمة المضافة.

تُصدر شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها بانتظام كل أول شهر، وتعتبر من أكبر الشركات في مصر التي تساهم بشكل كبير في الإنتاج الوطني, وتقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير حوالي 80% من مبيعاتها التي بلغت نحو 220 ألف طن سنويًا, كما تلعب دورًا محوريًا في إنتاج وتصنيع وتسويق الألومنيوم ومشتقاته، سواء في السوق المحلي أو العالمي.

سعر الألومنيوم اليوم

سعر الألومنيوم عالمًا

سجل سعر الألومنيوم في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 2,453.00 دولار.

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