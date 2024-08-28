سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 28-8-2024..الطن بكام؟

يعتبر سعر الألومنيوم اليوم من أكثر الخدمات بحثًا عبر محرك بحث جوجل، ويهتم قطاع كبير من الناس بمتابعة أسعار المعادن خاصة الألومنيوم باعتباره من اهم المعادن الرئسية والتي تدخل في العديد من الصناعات.

سعر الألومنيوم اليوم



يدخل معدن الألومنيوم في العديد من الصناعات بدءًا من التشيد والبناء والطائرات حتى علب المياه الغازية وأواني الطهي، لذا يرغب العديد من الصناع والمستثمرين، والمستهلكين في متابعة سعر الألومنيوم يوميًا، وترصد جريدة «الموجز» سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 29-8-2024 جديد وخردة في مصر.



أسعار الألومنيوم اليوم



شهدت أسعار الألومنيوم اليوم حالة من الاستقرار، بعد آخر تراجع لها في بداية الشهر الجاري، وفقًا لقائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الألومنيوم



سعر طن سلك الألومنيوم اليوم



جاء سعر طن الألومنيوم اليوم بـ 150ألف، بعد تراجع مقداره 10 آلاف جنيه عن الشهر السابق.



سعر طن لفات الألومنيوم اليوم



سجل سعر طن لفات الألومنيوم اليوم نحو 155 ألف مسجلة تراجع مقدارة 5 آلاف عن الشهر الماضي.



سعر طن لفات الألومنيوم البارد اليوم



حقق سعر طن لفات الألومنيوم البارد اليوم نحو 156 ألف جنيه، مسجلة تراجع مقداره 5 آلاف جنيه.

سعر طن شرائح الألومنيوم البارد اليوم

شهد سعر طن شرائح البارد انخفاضًا ليصل إلى 158 ألف جنيه مقارنة بـ163 ألف جنيه.

الألومنيوم اليوم

سعر طن السلندرات (الأسطوانات) اليوم

وصل سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه الشهر الماضي، دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر 2024

استقرت أسعار الألومنيوم الخردة في مصر لعام 2024 في مصر، وتباينت الأسعار حسب النوع، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري نحو 59 جنيهًا مصريًا.

جاء متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير بـ 37 جنيهًا مصريًا.

ثبتت أسعار الألومنيوم الخردة للغطاء والحلة، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا مصريًا.

بلغ متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف نحو 35 جنيهًا مصريًا.

ثبت متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف البلدي عند 30 جنيهًا مصريًا.

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سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف





