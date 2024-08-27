سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف

سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم الثلاثاء.. من المعروف لدى الكثيرون أن هذا الكلمات البحثية تتصدر محرك جوجل يوميًا نظرًا لأنها تلعب دورًا هامًا في سوق البناء، خاصة تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار الطاقة والمواد الخام مثل البوكسيت، وزيادة تكاليف الإنتاج تؤدي عادة إلى ارتفاع سعر الطن، بينما يؤدي انخفاضها إلى خفض السعر.

كما يؤثر الوضع الاقتصادي العالمي، بما في ذلك النمو الاقتصادي في الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، على سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم الثلاثاء، وتحسن الاقتصاد العالمي يعزز الطلب على الألومنيوم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم الثلاثاء

وبنهاية اليوم، يمكن أن يتأثر سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم الثلاثاء بعدة عوامل غير متوقعة، مثل تقارير اقتصادية مفاجئة، تغيرات في السياسات الحكومية، أو حتى الكوارث الطبيعية التي قد تؤثر على إنتاج الألومنيوم أو شحنه، لذلك، يعتمد تحديد السعر النهائي بشكل كبير على التطورات اللحظية في السوق.

الموجز ترصد آخر تطورات سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم الثلاثاء الموافق 27-8-2024، حيث تؤثر السياسات التجارية بين الدول، مثل فرض الرسوم الجمركية أو العقوبات الاقتصادية، على سعر الألومنيوم، على سبيل المثال، فرض رسوم على واردات الألومنيوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

والتطور في تقنيات إعادة التدوير واستخدام الألومنيوم المعاد تدويره يقلل من تكاليف الإنتاج ويؤثر على سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم الثلاثاء في السوق، بالإضافة إلى ذلك، الابتكارات في صناعات مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة تزيد من الطلب على الألومنيوم.

وتؤثر تقلبات الأسواق المالية وسعر صرف العملات الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي، على سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم الثلاثاء، وارتفاع قيمة الدولار يجعل الألومنيوم أكثر تكلفة للمستوردين الذين يتعاملون بعملات أخرى، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب وسعر الطن.

الموجز ترصد خلال التقرير التالي آخر تطورات سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم الثلاثاء، الذي شهد استقرارًا بعد التراجع الذي حققه مع بداية الشهر الجاري والذي بدوره يعكس العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على السوق العالمية، حيث وصلت أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات للطن الواحد نحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه الشهر الماضي.

سعر طن الألومنيوم

وإليكم تفاصيل سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم الثلاثاء الموافق 27-8-2024 خلال الشهر الجاري والذي ظل مستقرًا منذ آخر تراجع له والتي جاءت على النحو التالي:

سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم الثلاثاء

وصل سعر طن السلك خلال شهر أغسطس الجاري بنحو 150 ألف جنيه .

سجل سعر طن السلندرات نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

بلغ سعر طن لفات الألومنيوم خلال الشهر الجاري نحو 155 ألف جنيه.

وسجل سعر الطن شرائح بارد نحو 158 ألف جنيه .

وسجل سعر طن لفات البارد فسجل نحو 156 ألف جنيه دون إضافة 14% قيمة مضافة.

ونعلم جيدًا أن شركة مصر للألومنيوم لا تزال تحتكر على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، بينما يُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وبالتالي فهي تصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وسبق أن قامت تلك الشركة بتثبيت أسعار توريد منتجاتها للمصانع الشهر الماضي عند نفس المستويات التي حققتها خلال شهر مايو الماضي، كما أن أسعار الألومنيوم المورد للمصانع سبق وارتفعت أيضًا مع بداية عام 2024، بما يتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة.

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