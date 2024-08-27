أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء 27-8-2024..التموين بكام؟

أسعار السلع الغذائية..تباينت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 تفاوتًا ملحوظًا, وسجلت بعض السلع تراجعًا في الأسعار، مثل الفول، الدقيق، زيت عباد الشمس، السكر، زيت الذرة، اللحوم، الجبن الرومي، والمسلي الصناعي, بينما ارتفعت في المقابل أسعار سلع أخرى، مثل الأرز، الجبن الأبيض، واللبن السائب، مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار السلع الغذائية

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار السلع الغذئية الأساسية اليوم الثلاثاء، لذا ترصد جريدة "الموجز" تحديثًا يوميًا لأسعار السلع الغذائية بناءً على البيانات الصادرة عن بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء

جاءت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء 27-8-2024, كالتالي, وقد تحتلف الأسعار قليلًا من مكان لآخر:

ارتفع سعر الأرز المعبأ إلى 34.55 جنيه للكيلو، بزيادة 12 قرشًا.

تراجع سعر الفول المعبأ إلى 59.74 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.72 جنيه.

سجل الدقيق المعبأ انخفاضًا إلى 26.64 جنيه للكيلو، بتراجع 1.91 جنيه.

تراجع سعر زيت عباد الشمس إلى 87.73 جنيه للتر، بانخفاض 5.97 جنيه.

انخفض سعر السكر المعبأ إلى 37.24 جنيه للكيلو، بتخفيض 2.98 جنيه.

تراجعت المكرونة المعبأة إلى 32.67 جنيه للكيلو، بانخفاض 72 قرشًا.

تراجع العدس المعبأ إلى 67.29 جنيه للكيلو، بانخفاض 37 قرشًا.

ارتفع سعر البيض البلدي إلى 5.74 جنيه للبيضة الواحدة، بزيادة 57 قرشًا.

انخفض زيت الذرة إلى 98.75 جنيه للتر، بتخفيض 7.61 جنيه.

تراجعت اللحوم الطازجة إلى 387.52 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.29 جنيه.

انخفضت الدواجن الطازجة إلى 98.44 جنيه للكيلو، بتراجع 58 قرشًا.

أسعار السلع الغذائية

ارتفع الأرز السائب إلى 27.86 جنيه للكيلو، بزيادة 1.06 جنيه.

تراجع الفول السائب إلى 43.13 جنيه للكيلو، بانخفاض 39 قرشًا.

ارتفع الجبن الأبيض إلى 142.52 جنيه للكيلو، بزيادة 8.43 جنيه.

تراجع الجبن الرومي إلى 256.21 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.59 جنيه.

ارتفع اللبن السائب إلى 28.83 جنيه للكيلو، بزيادة 1.2 جنيه.

تراجع المسلي الصناعي إلى 96.09 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.87 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء قائمة بأسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار السلع الأساسية

بلغ سعر السكر المعبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

وصل سعر زيت خليط 0.8 لتر إلى 30 جنيه.

حدد سعر الأرز المعبأ 1 كجم بـ 12.60 جنيه.

قدر سعر الدقيق 1 كجم بـ 18 جنيهًا.

حدد سعر المكرونة 800 جم بـ 13 جنيهًا.

وصل سعر المكرونة 400 جم إلى 6.50 جنيه.

حدد سعر العدس المجروش 500 جم بـ 21 جنيهًا.

بلغ سعر الفول المعبأ 500 جم: 9 جنيهات.

وصل سعر الشاي الناعم 40 جم إلى 5 جنيهات.

بلغ سعر الصلصة 300 جم: 8 جنيهات.

وصل سعر المربى 350 جم إلى 16 جنيهًا.

قدر سعر التونة المفتتة 140 جم بـ 18 جنيهًا.

بلغ سعر الجبنة تتراباك 250 جم: 14 جنيهًا.

حدد سعر الجبنة تتراباك 125 جم بـ 7 جنيهات.

قدر سعر مسحوق الغسيل العادي يدوي 800 جم بـ 16 جنيهًا.

حدد سعر مسحوق أتوماتيك 800 جم بـ 25 جنيهًا.

بلغ سعر صابون الغسيل (125 جم) 3 جنيهات.

وصل سعر صابون التواليت (125 جم) إلى 7.50 جنيه.

حدد سعر اللبن الجاف 100 جم بـ 25.50 جنيه.

قدر سعر خل 5% (900 مللي) بـ 6 جنيهات.

بلغ سعر ملح الطعام (300 جم) 1.25 جنيه.

حدد سعر علبة مرقة الدجاج (8 مكعبات) بـ 6 جنيهات.

وصل سعر كيس سائل غسيل الأواني (80 جم) إلى 3 جنيهات.

بلغ سعر بسكويت يويوز سادة (25 جم) 1.5 جنيه.

حدد سعر البسكويت بـ 3.75 جنيه.

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