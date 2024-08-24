أسعار السلع الغذائية اليوم السبت 24-8-2024..البيض بكام؟

استقرت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت، 24 أغسطس 2024، في مختلف الأسواق المحلية، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء آخر التحديثات بشأن هذه الأسعار.

أسعار السلع الغذائية اليوم

ترصد جريدة “الموجز” أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت 24-8-2024, وفقًا لبوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء, وقد تختلف الأسعار قليلًا من منطقة لآخرى.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت

سجلت أسعار السلع الغذائية اليوم كالتالي:

أسعار السلع

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.46 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 65 جنيهًا.

وصل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 30.29 جنيهًا.

تراوحت أسعار عبوة زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) سعة اللتر الواحد عند حوالي 101.25 جنيهًا.

سجل متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 27 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر المكرونة المعبأة بوزن 400 جرام 17.1 جنيهًا.

وصل متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 33.83 جنيهًا.

سجل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) نحو 67.66 جنيهًا.

سجل متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة 28.57 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ (المجروش) نحو 64.49 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر كيلو الشاي 274.73 جنيهًا.

وصل سعر عبوة زيت الذرة (أصناف متنوعة) إلى 115.86 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ 68.93 جنيهًا.

أسعار البيض والدواجن



سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 67 جنيهًا, وبلغت أسعارها للمستهلك ما بين 72 و77 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا، لتتراوح أسعارها في الأسواق بين 80 و85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيهًا، وبلغت أسعارها في الأسواق بين 95 و98 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، لتتراوح أسعارها في الأسواق بين 68 و73 جنيهًا.

جاء متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 171.04 جنيهًا.

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 160 و 165جنيهًا

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 160 و 165جنيهًا.

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تراجع بعض اسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الجمعة 23-8-2024 في الأسواق