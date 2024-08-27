تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 27-8-2024..الطن بكام؟

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية وأكبر منتج للمعدن في مصر وإفريقيا، عن أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 27-8-2024، جاء ذلك ضمن لائحتها التسعيرية للشهر الجاري.



أسعار الألومنيوم اليوم



يرغب قطاع كبير من التجار والمهتمين بمتابعة أسعار المعادن بمعرفة أسعار الألومنيوم اليوم، ولذا تستعرض جريدة "الموجز" آخر تحديث لسعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 وفقًا لما أعلنته شركة مصر للألومنيوم.



سعر الألومنيوم اليوم



شهد سعر الألومنيوم اليوم حالة من الاستقرار التام، بعد آخر تراجع له في بداية الشهر الجاري، وجاء الأسعار كالتالي:

سعر طن سلك الألومنيوم - 9 مم

تراجع سعر طن السلك خلال شهر أغسطس بمقدار 150 ألف جنيه ليبلغ 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

سعر الألومنيوم اليوم

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم



بلغ سعر طن لفات الألومنيوم نحو 155 ألف جنيه، بعد أن كان 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

سعر طن لفات الألومنيوم البارد

سجل سعر طن لفات البارد نحو 156 ألف جنيه مقارنة بـ161 ألف جنيه الشهر الماضي، وذلك دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر الألومنيوم اليوم

سعر طن شرائح الألومنيوم البارد

شهد سعر طن شرائح البارد انخفاضًا ليصل إلى 158 ألف جنيه مقارنة بـ163 ألف جنيه.

سعر طن السلندرات (الأسطوانات)

وصل سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه الشهر الماضي، دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر 2024

شهدت أسعار الألومنيوم الخردة في مصر لعام 2024 استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلي، وتفاوتت الأسعار حسب النوع، جاءت أسعار الألومنيوم الخردة كما يلي:

بلغ متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري نحو 59 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير عند 37 جنيهًا مصريًا.

استقرت أسعار الألومنيوم الخردة للغطاء والحلة، ليبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا مصريًا.

سجل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف متوسطًا قدره 35 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف البلدي عند 30 جنيهًا مصريًا.

اقرأ أيضًا: أسعار الألومنيوم اليوم السبت 24-8-2024 في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-8-2024 في مصر.. الطن بكام؟