أسعار الألومنيوم اليوم السبت 24-8-2024 في الأسواق المحلية

ظلت أسعار الألومنيوم مستقرة في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2024، ليتراوح سعر الطن بين 140 ألف إلى 156 ألف جنيه (بدون ضريبة).

واعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية وأكبر منتج للمعدن في مصر وإفريقيا، عن أسعار منتجاتها ضمن اللائحة التسعيرية للشهر الجاري.

أسعار الألومنيوم عالميًا

وصلت العقود الآجلة للألومنيوم في بورصة لندن للمعادن عند تسوية جلسة تداولات أمس إلى سعر قدره 2,542.00 دولار.

أسعار الألومنيوم في مصر اليوم

يرغب قطاع كبير من التجار والمهتمين بمتابعة أسعار المعادن في معرفة سعر الألومنيوم اليوم. لذلك، تنشر جريدة "الموجز" أحدث تحديث لأسعار الألومنيوم في مصر اليوم السبت 24 أغسطس 2024، وفقًا لشركة مصر للألومنيوم.

سعر الألومنيوم

أسعار الألومنيوم اليوم في مصر

سعر طن سلك الألومنيوم - 9 مم: انخفض سعر الطن خلال شهر أغسطس بمقدار 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم: حقق سعر الطن نحو 155 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

سعر طن لفات الألومنيوم البارد: وصل سعر الطن إلى 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه مقارنة بأسعار الشهر الماضي، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

سعر طن شرائح الألومنيوم البارد: تراجع سعر الطن ليصل إلى 158 ألف جنيه مقابل 163 ألف جنيه.

سعر طن سلندرات (الاسطوانات): بلغ سعر الطن 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

سعر الألومنيوم

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر 2024

شهدت أسعار الألومنيوم الخردة في مصر لعام 2024 ثباتًا في السوق المحلي, وتتفاوت الأسعار وفقًا للنوع، وجاءت على النحو التالي:

بلغ متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري نحو 59 جنيهًا مصريًا.

ثبت متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير عند 37 جنيهًا مصريًا.

استمرت أسعار الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة في الاستقرار، ليبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا مصريًا.

قُدر سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف بمتوسط قدره 35 جنيهًا مصريًا.

وصل متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف البلدي عند 30 جنيهًا مصريًا.

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تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 في مصر