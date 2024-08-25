سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-8-2024 في مصر.. الطن بكام؟

سعر الألومنيوم اليوم..يعتبر الألومنيوم من المعادن الاستراتيجية التي تلعب دورًا اساسيًا في العديد من الصناعات المصرية، بدءًا من البناء والتشييد والأواني وأدوات الطهي ووصولًا إلى صناعة السيارات والطيران, وتتأثر هذه الصناعات بشكل مباشر بسعر الألومنيوم اليوم، لذا يهتم قطاع كبير من المصنعين والتجار والمستثمرين بمتابعة أسعاره يوميًا.

سعر الألومنيوم اليوم

يبحث العديد من المستهلكين عن سعر الألومنيوم اليوم في مصر, ترصد جريدة “الموجز” سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-8-2024 في مصر, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم.

سعر الألومنيوم في مصر 2024

شهدت أسعار الألومنيوم لشركة مصر للألومنيوم اليوم الأحد، 25 أغسطس 2024، انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالشهر السابق، ليتراوح مقدار التراجع للطن الواحد بين 5 إلى 10 آلاف جنيه.

سعر الألومنيوم اليوم

يعد هذا الانخفاض في أسعار الألومنيوم الأول من نوعه لشركة مصر للألومنيوم منذ بداية العام، إذ قامت الشركة برفع الأسعار في شهري يناير وفبراير ثم تثبيتها لبقية الأشهر.

وشهدت منتجات الألومنيوم خلال زيادة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة.

أسعار شركة مصر للألومنيوم

شهدت أسعار الألومنيوم انخفاضًا ملموسًا وفقًا للقائمة الجديدة لشركة مصر للألومنيوم:

أسعار الألومنيوم اليوم

انخفض سعر طن السلك في أغسطس إلى 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

تراجع سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه في الشهر السابق، بدون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

هبط سعر طن لفات الألومنيوم إلى 155 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

سجل سعر طن شرائح بارد تراجعًا إلى 158 ألف جنيه مقارنة بـ163 ألف جنيه.

انخفض سعر طن لفات البارد إلى 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه في الشهر الماضي، دون إضافة ضريبة القيمة المضافة.

شركة مصر للألومنيوم

تعتبر شركة مصر للألومنيوم واحدة من أكبر الشركات في مصر، والتي تحتل نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني, وتقوم الشركة بتصدير حوالي 80% من مبيعاتها السنوية، التي تبلغ حوالي 220 ألف طن, وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

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