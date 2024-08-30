سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 30-8-2024 في مصر.. بالكيلو والطن

سعر الألومنيوم اليوم..استقر سعر الألومنيوم اليوم الجمعة, 30-8-2024, في مصر وسجل سعره ما بين 140 ألف و156 ألف جنيه للطن، وفقًا للإعلان الصادر عن شركة مصر للألومنيوم، إحدى أبرز الشركات المنتجة للمعدن في مصر وإفريقيا.

سعر الألومنيوم اليوم

يعتبر الألومنيوم أحد المعادن الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في مختلف القطاعات الصناعية والبنائية في مصر, ويتميز الألومنيوم بخصائصه الفريدة مثل خفة الوزن والمتانة والمقاومة للتآكل، مما يجعله مادة مفضلة في صناعة السيارات، الطيران، البناء، والإلكترونيات.

ونظرًا لما سبق يهتم قطاع كبير بمتابعة سعر الألومنيوم أولًا بأول, وترصد جريدة “الموجز” في السطور التالية سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 30-8-2024, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم في مصر اليوم

سجلت أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، ما يلي:

سعر طن سلك الألومنيوم - 9 مم

انخفض سعر طن السلك الألومنيوم خلال شهر أغسطس إلى 150 ألف جنيه، مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

سعر طن لفات الألومنيوم - 6 مم

بلغ سعر طن لفات الألومنيوم 155 ألف جنيه، في تراجع عن 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

سعر طن لفات الألومنيوم البارد

حقق سعر طن لفات الألومنيوم البارد 156 ألف جنيه، مقارنة بـ161 ألف جنيه الشهر الماضي، وذلك دون احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

سعر طن شرائح الألومنيوم البارد

تراجع سعر طن شرائح الألومنيوم البارد ليصل إلى 158 ألف جنيه، مقابل 163 ألف جنيه في الشهر السابق.

سعر طن سلندرات الألومنيوم

وصل سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه، بعد أن كان 145 ألف جنيه، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

سعر الألومنيوم اليوم

سعر الألومنيوم الخردة في مصر 2024

استقرت أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلي لعام 2024، وتفاوتت الأسعار بناءً على نوع الخردة:

سجل متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري نحو 59 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير عند 37 جنيهًا مصريًا.

حافظت أسعار الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة على استقرارها، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا مصريًا.

سعر الألومنيوم اليوم

سجل الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف متوسطًا قدره 35 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف البلدي عند 30 جنيهًا مصريًا.

يشهد السوق المصري اهتمامًا كبيرًا بأسعار الألومنيوم نظرًا لأثرها المباشر على تكلفة المنتجات النهائية في العديد من القطاعات، مما يعكس أهمية متابعة هذه الأسعار بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين في جميع أنحاء البلاد.

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