سعر الألومنيوم اليوم الخميس 29-8-2024.. الطن بكام؟

شهد سعر الألومنيوم اليوم في مصر تحركات ملحوظة، حيث سجلت تراجعًا جديدًا مقارنة بالشهر الماضي، وجاء هذا الانخفاض بعد شكاوى غرفة الصناعات الهندسية بشأن المبالغة في الأسعار، مما أدى إلى إعادة تقييم التكلفة في شركة مصر للألومنيوم، إحدى كبرى الشركات المنتجة للمعدن في مصر والوطن العربي.

سعر الألومنيوم اليوم

يتساءل العديد من المواطنين عن سعر الألومنيوم اليوم باعتباره من المعادن الرئيسية والتي تعتمد عليها العديد من الصناعات, لذا يحرص العديد من المستهلكين والتجار والصناع على متابعة أسعارها يوميًا, لذا, ترصد جريدة “الموجز” سعر الألومنيوم اليوم الخميس 29-8-2024, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم اليوم

أظهرت قائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم لشهر اغسطس الجاري تراجع ال لأول مرة منذ بداية العام، بعد ارتفاعها في شهري يناير وفبراير الماضيين واستقرارها في الأشهر التالية, جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الألومنيوم اليوم

سعر طن السلك: هبط إلى 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

هبط إلى 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي. سعر طن السلندرات: انخفض إلى نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه في الشهر السابق، دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

انخفض إلى نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه في الشهر السابق، دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة. سعر طن لفات الألومنيوم: تراجع إلى نحو 155 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

تراجع إلى نحو 155 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في يونيو الماضي. سعر طن شرائح بارد: بلغ نحو 158 ألف جنيه مقارنة بـ163 ألف جنيه.

بلغ نحو 158 ألف جنيه مقارنة بـ163 ألف جنيه. سعر طن لفات البارد: وصل إلى نحو 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه في الشهر السابق، دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

شركة مصر للألومنيوم

تصدر شركة مصر للألومنيوم أسعارها بانتظام كل شهر، وتُعد من أكبر الشركات في مصر التي تساهم بشكل كبير في الإنتاج الوطني, وتستورد الشركة باقي احتياجاتها وصدرّت حوالي 80% من مبيعاتها التي بلغت حوالي 220 ألف طن سنويًّا, كما لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته محليًا وعالميًا.

أسعار الألومنيوم

استخدامات أسلاك الألومنيوم

تستخدم أسلاك الألومنيوم بشكل واسع في نقل الطاقة الكهربائية عبر مسافات طويلة من محطات التوليد إلى محطات التوزيع، ثم إلى المستهلكين, كما تساعد خفة وزن الألومنيوم في خفض تكلفة التركيب والصيانة، مما جعلها الخيار الأمثل في قطاع الطاقة.

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