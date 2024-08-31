أسعار الألومنيوم اليوم السبت 31 أغسطس 2024.. الخردة بكام؟

أسعار الألومنيوم اليوم..تشكل أسعار الألومنيوم في مصر مؤشرًا هامًا لأداء الاقتصاد، خاصة في ظل تأثيرها الكبير على العديد من الصناعات, ومع استقرار الأسعار بعد التراجع الذي شهدته منذ بداية الشهر الجاري، يتطلع المصنعون والمستهلكون لمعرفة أسعار الألومنيوم اليوم وتأثير هذه التغيرات على المنتجات النهائية.

أسعار الألومنيوم اليوم

استمرت أسعار الألومنيوم في مصر في استقرارها خلال اليوم السبت 31 أغسطس 2024، بعد التراجع الذي شهدته في وقت سابق من هذا الشهر, وتتأثر أسعار الألومنيوم بشكل ملحوظ بعوامل عالمية مثل أسعار الطاقة والطلب الصيني، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل تكاليف الإنتاج والسياسات الحكومية.

سعر الألومنيوم في مصر

سجلت أسعار الألومنيوم في أغسطس 2024 انخفاضًا في عدة أصناف مقارنة بالشهر السابق, وترصد جريدة “الموجز” أسعار الألومنيوم اليوم 31 أغسطس 2024, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الألومنيوم اليوم

سعر طن سلك الألومنيوم - 9 مم: انخفض إلى 150 ألف جنيه، بعد أن كان 160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

انخفض إلى 150 ألف جنيه، بعد أن كان 160 ألف جنيه في الشهر الماضي. سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم: تراجع إلى 155 ألف جنيه، مقارنة بـ160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

تراجع إلى 155 ألف جنيه، مقارنة بـ160 ألف جنيه في يونيو الماضي. سعر طن لفات الألومنيوم البارد: بلغ 156 ألف جنيه، مقارنة بـ161 ألف جنيه في الشهر السابق، دون إضافة 14% كقيمة مضافة.

بلغ 156 ألف جنيه، مقارنة بـ161 ألف جنيه في الشهر السابق، دون إضافة 14% كقيمة مضافة. سعر طن شرائح الألومنيوم البارد: شهد انخفاضًا إلى 158 ألف جنيه، مقارنة بـ163 ألف جنيه سابقًا.

شهد انخفاضًا إلى 158 ألف جنيه، مقارنة بـ163 ألف جنيه سابقًا. سعر طن السلندرات (الأسطوانات): انخفض إلى 140 ألف جنيه، بعد أن كان 145 ألف جنيه، دون إضافة 14% كقيمة مضافة.

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر 2024

شهدت أسعار الألومنيوم الخردة استقرارًا في السوق المحلي لعام 2024، وتراوحت الأسعار وفقًا للنوع:

سعر الألومنيوم اليوم

الألومنيوم الخردة الطري: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 59 جنيهًا مصريًا.

بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 59 جنيهًا مصريًا. الألومنيوم الخردة الردياتير: استقر عند 37 جنيهًا مصريًا للكيلو.

استقر عند 37 جنيهًا مصريًا للكيلو. الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة: حافظ على استقراره، ليبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا مصريًا.

حافظ على استقراره، ليبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا مصريًا. الألومنيوم الخردة الناشف: سجل متوسطًا قدره 35 جنيهًا مصريًا للكيلو.

سجل متوسطًا قدره 35 جنيهًا مصريًا للكيلو. الألومنيوم الخردة الناشف البلدي: استقر متوسط سعر الكيلو عند 30 جنيهًا مصريًا.

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