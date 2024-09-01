ننشر توقعات أسعار الذهب غدًا.. وهذه قيمة عيار 21

أسعار الذهب غدًا.. شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا في عمليات البحث عبر "جوجل" للتعرف على سعر الذهب في محلات الصاغة، في ظل التباين بين الصعود والهبوط في الأسعار خلال الأيام الحالية.

كما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر تحركًا ملحوظًا، حيث يهتم الكثيرون بمتابعة أسعاره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

في هذا السياق، قدم موقع "الموجز" تقريرًا مفصلاً حول أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون مصنعية، مع مراعاة أن هذه الأسعار قد تشهد تغييرات على مدار اليوم.

متوسط سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب عيار 24 على 3935 جنيها للبيع و3929 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

استقر متوسط سعر الذهب عيار 21 على 3443 جنيهًا للبيع و3423 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

استقر متوسط سعر الذهب عيار 18 على 2951 جنيها للبيع و2934 جنيها للشراء.

متوسط سعر الجنيه الذهب :

استقر متوسط سعر الجنيه الذهب على 27544 جنيهًا للبيع و27384 جنيها للشراء.

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسباب قفزة الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس الجمعة لتسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين ليقبل الذهب على تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 4 أسابيع بدعم من عودة التوقعات بخفض الفائدة إلى جانب تزايد التوترات الجيوسياسية مجدداً.

يذكر أن هناك بعض قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 إلى 65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الفاتورة عند شراء الجنيه الذهب : يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي:

- رقم السجل التجاري.

- رقم البطاقة الضريبية.

- الفاتورة بها سيريال نمبر.

- الفاتورة أصل وظهر «مكربنة».

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