تعرف على حالة الطقس في أول أيام الدراسة في مصر

حالة الطقس في أول أيام الدراسة في مصر.. يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس في أول أيام الدراسة في مصر، وذلك لمعرفة موعد انتهاء الموجة الحارة.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي حالة الطقس في أول أيام الدراسة في مصر، وموعد تحسن الأحوال الجوية، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس في أول أيام الدراسة

حالة الطقس في أول أيام الدراسة

ومن جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في أول أيام الدراسة في مصر، متوقعة أن تظهر شبورة صباحية خفيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس في أول أيام الدراسة في مصر ستكون مستقرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويُصاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة والرطوبة.

الظواهر الجوية المتوقعة في أول أيام الدراسة

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المتوقعة لـ حالة الطقس في أول أيام الدراسة، فمن المتوقع نشاط الرياح ليلًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

بداية فصل الخريف

ويتزامن بداية العام الدراسي الجديد مع بداية شهر الخريف، والذي يتميز بعدة ظواهر جوية، حيث يكون الطقس أكثر اعتدالًا بعد حرارة الصيف، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا.

ويتميز فصل الخريف بزيادة سقوط الأمطار في العديد من المناطق، حيث يتزامن الخريف مع زيادة في هطول الأمطار، مما يساعد في تجديد المياه الجوفية والاستعداد لفصل الشتاء.

كما تزيد فرض نشاط الرياح خلال فصل الخريف، وتكون الرياح في فصل الخريف مميزة، حيث تجلب معها الهواء النقي والبارد، وهذه الرياح تساعد في تنظيف الهواء وتحسين جودته.

حالة الطقس في أول أيام الدراسة

نصائح الأرصاد لـ أولياء الأمور في أول أيام الدراسة

ووجهت الأرصاد العديد من النصائح لـ أولياء الأمور، حيث أشارت إلي أن الخريف يعد فصلًا متذبذبًا بشكل كبير في حالة الطقس من يوم لآخر، لذا يجب الحرص على متابعة النشرات الجوية يومًيا، خاصة قبل الخروج من المنزل في ساعات الليل المتأخرة أو ساعات الصباح الأولى، وذلك حتى نستطيع تحديد نوعية الملابس خلال اليوم، حيث إنه خلال النهار يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ومع بداية ساعات الليل نشهد انخفاضًا ليصل إلى حد البرودة الخفيفة.

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