حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. انخفاض تدريجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024 في القاهرة والمحافظات.

وأشارت إلى أن الطقس سيظل حاراً خلال ساعات النهار في معظم المناطق، ويميل إلى الحرارة ليلاً، كما أوضحت أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض تدريجياً اعتباراً من أمس الأربعاء، مع احتمالية عودة الأجواء الشتوية الممطرة في بعض المناطق.

ويرصد الموجز خلال التقرير التالي درجات الحرارة وحالة الطقس لليوم الخميس.

حالة الطقس غدًا

أكدت الهيئة أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة نسبياً في جنوب سيناء وجنوب الصعيد مقارنةً بباقي المحافظات.

إذ تتراوح الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري حول 35 درجة مئوية، فيما تصل إلى 33 درجة على السواحل الشمالية.

أما في مناطق الجنوب، فقد تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وستظل الرياح معتدلة على معظم الأنحاء مع فترات من النشاط المتقطع.

وبحسب بيان الهيئة، هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري في فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وفيما يلي توقعات درجات الحرارة العظمى، المحسوسة، والصغرى ليوم غدٍ الخميس في القاهرة والأقاليم:

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، أن درجات الحرارة ستكون في حالة انخفاض تدريجي، قد يصاحب ذلك نشاط رياح محمل بالأتربة.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

وفي الإسكندرية وبعض مناطق البحر المتوسط فإن درجات الحرارة ستكون منخفضة مقارنة بالأيام الماضية، كما قد يكون هناك شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة تسيطر على الأنحاء، يصاحبها أمواج قد يصل ارتفاعها من متر إلى متر ونصف.

الأسكندرية: العظمي 32 درجة، الصغري 26 درجة

درجات الحرارة في محافظات مصر

جنوب الوجه البحري: العظمى 32 درجة، المحسوسة 35 درجة، الصغرى 25 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري: العظمى 31 درجة، المحسوسة 34 درجة، الصغرى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 درجة، المحسوسة 35 درجة، الصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 درجة، المحسوسة 40 درجة، الصغرى 28 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة، المحسوسة 37 درجة، الصغرى 28 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، المحسوسة 40 درجة، الصغرى 27 درجة مئوية.

مع استمرار هذه التغيرات، يُنصح بأخذ الحيطة والحذر خاصة أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، وكذلك تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الظهيرة.

اقرأ أيضًا: حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. أجواء حارة ورطبة ونشاط للرياح

اعرف ميعاد إجازة المولد النبوي 2024 للبنوك.. تفاصيل