اعرف ميعاد إجازة المولد النبوي 2024 للبنوك.. تفاصيل

إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للبنوك .. أعلنت دار الإفتاء المصرية الرسمي، بعد استطلاع هلال شهر ربيع الاول للعام الهجري 1446، أن يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، هو أول أيام شهر ربيع الأول، وبالتالي سوف يوافق موعد المولد النبوي الشريف يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري رسميًا.

يستعرض الموجز تفاصيل إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للبنوك خلال التقرير التالي

يحل المولد النبوي الشريف، قبل بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد، التي ستبدأ يوم 21 سبتمبر للمدارس ويوم 28 سبتمبر للجامعات.

ميعاد اجازة المولد النبوي 2024 للبنوك

من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء المصري، قرارا بترحيل إجازة المولد النبوي الشريف، لتكون يوم الخميس 19 سبتمبر بدلاُ من يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، وذلك لأن الحكومة اعتادت أن ترحل الإجازات الرسمية التي توافق في منتصف الإسبوع مع الإجازات الأسبوعية يوم الجمعة والسبت.

إجازات البنوك في شهر سبتمبر

موعد إجازات البنوك.. يضم شهر سبتمبر إجازة رسمية واحدة، وهي إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الأحد 15 سبتمبر، ومن المتوقع ترحيلها بقرار من رئيس الوزراء لتصبح يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، خاصة وأنه يتم عادة ترحيل الإجازات الرسمية التي تتزامن مع منتصف الأسبوع فقط إلى يوم الخميس التالي للمناسبة المقرر بشأنها الإجازة، ليتسنى للمواطنين الحصول على إجازة متصلة بنهاية الأسبوع.

يوم الجمعة - 6 سبتمبر 2024 - (إجازة أسبوعية).

يوم السبت - 7 سبتمبر 2024 - (إجازة أسبوعية).

يوم الجمعة - 13 سبتمبر- (إجازة أسبوعية).

يوم السبت - 14 سبتمبر 2024 - (إجازة أسبوعية).

يوم الأحد - 15 سبتمبر 2024 - ( إجازة المولد النبوي الشريف). ومن المتوقع ترحيلها لتصبح يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري

يوم الجمعة - 20 سبتمبر - (إجازة أسبوعية).

يوم السبت - 21 سبتمبر- (إجازة أسبوعية).

يوم الجمعة -27 سبتمبر 2024 - (إجازة أسبوعية).

يوم السبت - 28 سبتمبر 2024 - (إجازة أسبوعية).

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