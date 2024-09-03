‎العملات الأجنبية.. هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3-9-2024

المسافرون إلى الخارج يحرصون على متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 عبر محركات البحث مثل جوجل، حيث شهدت أسعار الدولار اليوم تراجعًا مستمرًا. فقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاضًا بقيمة 4 قروش للدولار الواحد في البنك المركزي المصري، ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر سعر الدولار في البنوك المختلفة وأسعار العملات الاجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3-9-2024

فيما يلي رصد لأسعار الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية:

‏‎سعر الدولار اليوم في البنوك

واصل سعر الدولار تراجعه في البنوك المصرية المختلفة، استمرارًا لتراجع قيمته بمقدار 18 قرشًا للدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري تراجعًا بقيمة 4 قروش في آخر تحديث للأسعار عبر الموقع الرسمي للبنك، حيث بلغ 48.46 جنيه للشراء مقارنة بـ 48.50 جنيه للشراء خلال تعاملات الصباح، و48.60 جنيه للبيع مقارنة بـ 48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري تراجعًا بقيمة 4 قروش ليصل إلى 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار الصباح التي بلغت 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

انخفض سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر بقيمة 4 قروش ليصل إلى 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار الصباح التي بلغت 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء عند 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة استقرارًا ليبقى عند 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

‏‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.57 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.65 جنيه للشراء و63.87 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.03 جنيه للشراء و57.23 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.17 جنيه للشراء و33.27 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.92 جنيه للشراء و159.44 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً: