هتقبض كام بعد الترقية.. ننشر جدول وموعد صرف مرتبات سبتمبر 2024

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، خاصة في ظل القرارات التي تتخذها الدولة لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، ونكشف لكم عبر موقع الموجز، كل التفاصيل الخاصة بـ موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 وراتب العاملين بعد الترقية الأخيرة للحكومة.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

وقد أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين في الحكومة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، وسيستمر لمدة 5 أيام حتى 27 سبتمبر. وتم تبكير موعد الصرف بـ 4 أيام مقارنة بالعام الماضي.

وفيما يتعلق بقيمة المرتبات، فقد حددت الحكومة المبالغ التالية:

موظف الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه

موظف الدرجة العالية: 10,200 جنيه

موظف درجة المدير العام: 9,200 جنيه

موظف الدرجة الأولى: 8,200 جنيه

موظف الدرجة الثانية: 8,000 جنيه

موظف الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه

موظف الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه

موظف الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه

موظف الدرجة السادسة: 6,000 جنيه

كما أشارت الحكومة إلى أنه تم ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، اعتبارًا من مطلع يوليو 2024.

الإجراءات المطلوبة للحصول على الترقيات الجديدة للموظفين في وزارة المالية:

الشروط العامة للترقية:

توافر الشروط المطلوبة في المرشح للترقية، مثل الخبرة والأداء والتقييم السنوي.

عدم وجود حالات لا يجوز النظر في ترقية الموظف خلالها، مثل الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى التحقيق.

إجراءات النظر في ترقية الموظف:

تقديم طلب الترقية من قبل الموظف أو الجهة المختصة.

دراسة طلب الترقية والتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة.

عرض طلب الترقية على اللجنة المختصة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب.

وكان قد نص مشروع قرار مُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، على أن يُرقى اعتبارًا من مطلع يوليو 2024 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.

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