بشرى سارة.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ليبدأ في 22 من الشهر، ويستمر لمدة خمسة أيام، وينتهي في 27 سبتمبر.

وجاء قرار تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 بعد أن كان من المعتاد صرف الرواتب في 26 من كل شهر، مما يعني أن موعد الصرف قد تم تبكيره بأربعة أيام، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات العاملين ومراعاة التزاماتهم المالية.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

أوضح شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات في وزارة المالية، أن قرار تبكير صرف مرتبات سبتمبر 2024 جاء بعد الموافقة على بدء صرف الرواتب اعتبارًا من يوم 22 سبتمبر، بينما تُصرف المتأخرات الخاصة بشهر أغسطس خلال أيام 8 و9 و10 سبتمبر، وذلك سلسلة إجراءات شملت تبكير صرف مرتبات أشهر مايو ويونيو ويوليو من العام الحالي.

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

جاء جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ليشمل أيامًا محددة حسب الوزارات والهيئات، كالآتي:

يوم الأحد 22 سبتمبر: للوزارات والهيئات مثل مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، التموين، القوى العاملة، الإسكان، ومديريات الطرق والنقل.

مرتبات شهر سبتمبر 2024

يوم الإثنين 23 سبتمبر: للوزارات مثل التعليم العالي، العدل، الكهرباء، التخطيط، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، والمالية، بالإضافة إلى الأزهر والمحكمة الدستورية العليا.

للوزارات مثل التعليم العالي، العدل، الكهرباء، التخطيط، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، والمالية، بالإضافة إلى الأزهر والمحكمة الدستورية العليا. أيام 24-25-26 سبتمبر: لصرف المرتبات للمتخلفين عن المواعيد المحددة لكل وزارة.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

يمكن للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة صرف مرتباتهم من خلال عدة قنوات متاحة تسهيلاً عليهم، وتشمل:

مرتبات شهر سبتمبر 2024

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك المختلفة

مكاتب البريد المصري

الحد الأدنى لمرتبات شهر سبتمبر 2024

قُدرت مرتبات العاملين في الدولة لشهر سبتمبر 2024 وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه

12,200 جنيه الدرجة العالية: 10,200 جنيه

10,200 جنيه درجة المدير العام: 9,200 جنيه

9,200 جنيه الدرجة الأولى: 8,200 جنيه

8,200 جنيه الدرجة الثانية: 8,000 جنيه

8,000 جنيه الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه

7,500 جنيه الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه

7,000 جنيه الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه

6,500 جنيه الدرجة السادسة: 6,000 جنيه

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