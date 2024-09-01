5 ضوابط.. المحرومون من ترقيات الموظفين 2024

وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لـ ترقيات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية، لكن سرعان ما ظهرت تساؤلات حول المحرومون من ترقية الموظفين 2024.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز كل ماتريد معرفته حول المحرومون من ترقية الموظفين 2024 وفقًا لما جاء بـ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

شروط الترقية

شروط ترقيات الموظفين.. تعتبر الترقية حقًا للموظف الذي استوفى المدة البينية اللازمة لها، ولكن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حدد مجموعة من الشروط والقواعد التي يجب الالتزام بها لضمان الحصول على الترقية في موعدها وتم تخصيص المواد من 28 إلى 35 من القانون لضبط شروط ترقيات الموظفين، والتي شملت:

تقييم الأداء

يشترط القانون أن يحصل الموظف على تقييم أداء بدرجة "كفء" أو "ممتاز" خلال العامين السابقين مباشرة على الإعلان عن حركة الترقية والموظفون الذين لم يحققوا هذا التقييم يُحرمون من الترقية حتى يتم تحسين أدائهم في المستقبل.

الإعارة

الموظف المعار إلى جهة أخرى، سواء داخل الدولة أو خارجها، لا يُسمح بترقيته إلا بعد عودته إلى عمله الأصلي واستكمال المدة البينية اللازمة، كما أن فترة الإعارة لا تُحتسب ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

العقوبات التأديبية

الموظفون الذين توقَّع عليهم عقوبات تأديبية أو جنائية باتة ونهائية يُحرمون من الترقية ويُستثنى من هذا الحرمان الموظفون الذين حصلوا على البراءة أو الذين تم تخفيف العقوبة عليهم إلى الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على 10 أيام.

الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية

الموظفون المحالون للمحاكمة التأديبية أو الجنائية يُمنعون من الترقية حتى يتم البت في قضيتهم وإذا تم محو الجزاء لأي سبب كان، يمكن إعادة النظر في ترقيتهم.

الإجازات بدون أجر

الموظفون الذين يحصلون على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازات المرضية أو إجازات رعاية الطفل، يُحرمون من الترقية خلال فترة الإجازة ويجب على هؤلاء الموظفين الانتظار حتى يعودوا إلى العمل واستكمال المدة البينية المطلوبة للحصول على الترقية.

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