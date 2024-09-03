‎سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، تبايناً بين البنوك والسوق الموازية، حيث تراجع السعر في البنوك بينما شهد ارتفاعاً في السوق السوداء، حيث سعر الريال السعودي في البنك المركزي 1291 جنيها للشراء 1295 جنيها للبيع، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

‎الريال السعودي بكام مصري

تحرك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق ليسجل في البنك المركزي 1291 جنيها للشراء 1295 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 1290 جنيها للشراء 1296 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 1280 جنيها للشراك 1290 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك 1290 جنيها للشراء 1297 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أغريكول 12.85 جنيها للشراء. 1301 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 1288 جنيها للشراء 1298 جنيها للبيع

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 1290 جنيه للشراء 1290 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي. 1201 جنيها للشراء 1298 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري 1201 جنيها للشراء 1297 جنيها للبيع

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 1291 جنيها للشراء 1298 للبيع

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي من 1287 جنيها للشراء 1297 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

شهد سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم 12.13 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تباين الأسعار بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

حافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف حوالي 3.75 ريال سعودي لكل دولار. واستقر سعر الدولار مقابل الريال عند حوالي 0.27 دولار لكل ريال سعودي، مما يعزز استقرار التعاملات المالية بين الجانبين على المستوى العالمي.

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