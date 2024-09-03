ارتفاع سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية.. الثلاثاء 3 سبتمبر 2024

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في معظم البنوك العاملة في مصر، مما يعكس تأثيرات اقتصادية هامة على السوق المحلية، يُعَد هذا الارتفاع جزءًا من سلسلة تقلبات يشهدها سعر الصرف بين الدينار الكويتي والجنيه المصري ويتيح الموجز لمتابعيه تفاصيل واسعار الدينار

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري اليوم سعر شراء للدينار الكويتي بنحو 159.28 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 159.77 جنيه. هذه الأرقام تعكس توجهًا نحو ارتفاع السعر، مما قد يثير اهتمام المتعاملين في السوق السوداء وكذلك المواطنين الذين يحتاجون لتحويل العملات لأغراض مختلفة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

الدينار الكويتي

في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 158.31 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 159.25 جنيه. يُعَد هذا السعر تنافسيًا مقارنةً بأسعار البنوك الأخرى، مما قد يشجع المزيد من العملاء على التعامل مع البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

الدينار الكويتي

بنك مصر، وهو الآخر من البنوك الحكومية الكبرى، سجل سعر شراء للدينار الكويتي بقيمة 158.98 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 159.38 جنيه. يواصل بنك مصر تقديم أسعار متوسطة لجذب العملاء، مما يعزز من موقفه في السوق المالية المصرية.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك الأخرى

سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء للدينار الكويتي بنحو 159.65 جنيه، وهو من أعلى الأسعار بين البنوك المختلفة، في حين بلغ سعر البيع 153.20 جنيه. يُعتَبَر البنك التجاري الدولي من البنوك الرائدة في تقديم أسعار منافسة وجاذبة للعملاء من مختلف الفئات.

بنك القاهرة

في بنك القاهرة، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 158.56 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 159.76 جنيه، مما يعكس تنافسية هذا البنك في السوق المصرية، خاصة مع ارتفاع الطلب على الدينار الكويتي.

بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية سعر شراء للدينار الكويتي بنحو 159.65 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 153.00 جنيه. يحرص بنك الإسكندرية على تقديم أسعار تنافسية لجذب المزيد من العملاء، خاصة في ظل تذبذب أسعار العملات في السوق.

أسعار الدينار الكويتي في بنوك أخرى

بلغ سعر شراء الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 159.92 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 154.48 جنيه، ما يجعل هذا المصرف أحد الخيارات الجذابة للعملاء الباحثين عن أفضل الأسعار.

بنك التنمية الصناعية

في بنك التنمية الصناعية، سجل سعر شراء الدينار الكويتي 159.65 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 159.15 جنيه، وهو ما يضع هذا البنك في قائمة البنوك التي تقدم أسعارًا تنافسية.

المصرف العربي الدولي

سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء للدينار الكويتي بنحو 159.65 جنيه، وسعر بيع بلغ 159.15 جنيه، مما يعزز من وضع البنك في تقديم أسعار تتماشى مع متطلبات السوق.

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