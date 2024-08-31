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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

 


استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، خلال بداية التعاملات وبعد انخفاض طفيف شهده أمس الجمعة الموافق 31 أغسطس، حيث سجل فى البنك المركزي المصرى سعر 158.97 جنيه للشراء و159.52 جنيه للبيع،


سعر الدينار الكويتي في مصر

ينشر موقع الموجز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يومياً وفقاً لآخر تحديثات البنوك، وفي هذا اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، نستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك خلال بداية التعاملات اليومية.

الدينار الكويتي 


سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 159.97 جنيها للشراء، بينما سجل نحو 159.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 159.59 جنيه للشراء، بينما سجل إلى  نحو 159.65 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في بنك مصر وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 158.77 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أما في بنك القاهرة فقد بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 159.45 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 159.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدينار الكويتي  إلى نحو 153.19 جنيه للشراء، كما وصل إلى نحو 159.65 جنيه للبيع.  

 

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى نحو 153.09 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 159.75 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي


استقر سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024 نحو 158.97 للشراء، بينما وصل إلى نحو 159.52 للبيع، وفي المقابل سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024 نحو 12.91 للشراء، بينما سجل نحو 12.97 للبيع.

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‎الآن سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر اليوم الخميس 29 أغسطس 2024
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