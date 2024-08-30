سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 30-8-2024 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم.. شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 30-8-2024, حالة من الاستقرار بعد آخر تراجع له أمس, مسجلًا في البنك الأهلي نحو 158.69 جنيهًا للشراء و159.59 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يُعتبر الدينار الكويتي من أقوى العملات عالميًا، ويرتفع الطلب عليه نتيجة ازدهار الاقتصاد، لذا يتطلع العديد من النحاس خاصة المسافرين إلى دولة الكويت إلى معرفة سعر الدينار الكويتي اليوم, ولهذا ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 30-8-2024, وفقًا لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 159.25 جنيهًا للشراء و159.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حدد بنك مصر سعر الدينار الكويتي بـ158.87 جنيهًا للشراء و159.59 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى 158.69 جنيهًا للشراء و159.59 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي بـ153.28 جنيهًا للشراء و159.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

حدد مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي بـ154.41 جنيهًا للشراء و159.66 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي بـ153.09 جنيهًا للشراء و159.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى 157.27 جنيهًا للشراء و158.35 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل البنك المصري الخليجي سعر الدينار الكويتي بـ150.66 جنيهًا للشراء و159.78 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

حدد بنك الاستثمار العربي سعر الدينار الكويتي بـ151.50 جنيهًا للشراء و161.31 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني

سجل بنك قطر الوطني سعر الدينار الكويتي بـ151.46 جنيهًا للشراء و159.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي إلى 153.99 جنيهًا للشراء و159.78 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك saib

حدد بنك saib سعر الدينار الكويتي بـ159.21 جنيهًا للشراء و159.58 جنيهًا للبيع.

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