سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29-8-2024 داخل البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 تراجعًا طفيفًا في بداية التعاملات مقارنة بمستويات أمس، حيث انخفض بقيمة 50 قرشًا على مستوى الشراء والبيع, وذلك وفقًا لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ترصد جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29-8-2024 في مصر, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 159.35 جنيه للشراء و159.73 جنيه للبيع، محافظًا على مستوى ثابت نسبيًا في إطار التحركات الأخيرة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 158.85 جنيه للشراء و159.68 جنيه للبيع، موضحًا استقرارًا نسبيًا في التعاملات اليومية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 158.94 جنيه للشراء و159.68 جنيه للبيع، مواصلًا نفس المستويات التي شهدها السوق في الأيام الماضية.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 159.27 جنيه للشراء و159.66 جنيه للبيع، مما عكس تغيرات طفيفة في أسعار العملة الكويتية.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 154.60 جنيه للشراء و159.78 جنيه للبيع، مسجلًا تراجعًا مقارنةً ببعض البنوك الأخرى.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي إلى 150.81 جنيه للشراء و160.04 جنيه للبيع،مسجلًا تغيرات طفيفة في أسعار الصرف.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني

سجل الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني نحو 159.24 جنيه للشراء و159.66 جنيه للبيع، مما حافظ على نطاق الأسعار المتداولة في السوق.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 153.44 جنيه للشراء و159.78 جنيه للبيع، ليواصل تسجيل تغيرات طفيفة في أسعار البيع والشراء.

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