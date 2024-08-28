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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 28 أغسطس 2024.. ‎وصل كام انهارده؟

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 28 أغسطس 2024. بلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري حوالي 159.92 جنيه للشراء و160.32 جنيه للبيع. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

  • البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الدينار الكويتي 159.92 جنيه للشراء و159.95 جنيه للبيع.

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  • بنك مصر:

 بلغ سعر الدينار الكويتي 159.91 جنيه للشراء و159.93 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي
  • بنك الإسكندرية:

 سجل سعر الدينار الكويتي 153.53 جنيه للشراء و159.93 جنيه للبيع.

  • مصرف أبوظبي الإسلامي:

 جاء سعر الدينار الكويتي عند 159.93 جنيه للشراء و159.98 جنيه للبيع.

  • البنك التجاري الدولي:

 بلغ سعر الدينار الكويتي 159.63 جنيه للشراء و160.02 جنيه للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي:

بلغ  167.30 جنيه للشراء و152.58 جنيه للبيع، وهو تفاوت كبير مقارنة ببعض البنوك الأخرى. 

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سعر الدينار الكويتي
  • البنك الأهلي الكويتي:

 سجل 150.76 جنيه للشراء و160.31 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار نسبي.

المصرف المتحد

 بلغ سعر الدينار الكويتي 147.69 جنيه للشراء و159.63 جنيه للبيع

  • بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدينار الكويتي 150.89 جنيه للشراء و162.51 جنيه للبيع، مما يعكس تنافسًا واضحًا في السوق المصرفية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

على المستوى الدولي، استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند حوالي 12.27 ريال سعودي. يعكس هذا الاستقرار توازنًا في العلاقات الاقتصادية بين الكويت والمملكة العربية السعودية، في ظل التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين.

‎توقعات سعر الدينار الكويتي بالنسبه للجنيه المصري

تشير توقعات سعر الدينار الكويتي بالنسبه للجنيه المصري إلى وجود استقرار كبير مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية، ليتراوح سعره بين 147.69 جنيه و167.30 جنيه للشراء، وبين 152.58 جنيه و162.51 جنيه للبيع. إذ يعكس هذا الاستقرار الثقة في الدينار الكويتي كعملة قوية ومستقرة في السوق المالية المصرية، ويوفر مرونة للمستثمرين والعملاء في تبادل العملات بناءً على أسعار تنافسية.

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