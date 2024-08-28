سعر الريال السعودي اليوم 28-8-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك.. تفاصيل

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 في مختلف البنوك العاملة في مصر، حيث يظل الريال السعودي من العملات الأجنبية ذات الأهمية الكبيرة في السوق المصري، بسبب دوره البارز في التحويلات المالية، وخاصة مع تزايد أعداد المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية. تقدم جريدة "الموجز" نظرة شاملة على أسعار الريال في البنوك المختلفة.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري:

بلغ سعر الريال السعودي 12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في قيمة العملة السعودية.

البنك الأهلي المصري:

حافظ الريال على سعره عند 12.96 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

الريال السعودي

بنك مصر:

جاء سعر الريال السعودي متساويًا مع سعره في البنك الأهلي، عند 12.96 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي:

سجل الريال السعودي 12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر الريال السعودي 12.93 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

سجل سعر الريال 12.94 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

استقر سعر الريال عند 12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

المصرف المتحد:

بلغ سعر الريال السعودي 12.57 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات:

سجل سعر الريال 12.91 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

بنك كريدي أجريكول:

استقر الريال السعودي عند 12.97 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي:

سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية:

بلغ سعر الريال 12.87 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

في السوق السوداء، تجاوز سعر الريال السعودي نظيره في البنوك، حيث وصل سعر الشراء إلى 13.08 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.35 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي:

حافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف نحو 3.75 ريال سعودي لكل دولار. كما بقي سعر الدولار مقابل الريال ثابتًا عند حوالي 0.27 دولار لكل ريال، مما يعكس استقرار التعاملات المالية والتجارية بين العملتين على المستوى الدولي.

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