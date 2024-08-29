‎الآن سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر اليوم الخميس 29 أغسطس 2024

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر من أهم أسعار العملات العربية المطلوبة على شبكة الانترنت، إذ يبحث الكثيرون عن أحدث تطورات ‎سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، وبخاصة مع وجود عدد كبير من المصريين الوافدين العاملين في دولة الكويت.

ومع تزايد التساؤلات عنها، يستعرض الموجز في السطور التالية جميع التفاصيل عن أخبار ‎سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

وكشفت شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024، تراجعًا في بداية التداول بنحو 50 قرشاً على مستويي الشراء والبيع، ذلك تزامنا مع اقتراب اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.

‎سعر الدينار الكويتي بالنسبه للجنيه المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 159.62 جنيه للشراء، و160.32 جنيه للبيع.

‎سعر الدينار الكويتي اليوم

وجاء ‎سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري نحو 158.85 جنيه للشراء و 159.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 153.44 جنيه للشراء و 159.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 158.94 جنيه للشراء و 159.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي نحو 159.27 جنيه للشراء و 159.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي نحو 150.81 جنيه للشراء، و160.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني

سجل الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني نحو 159.24 جنيه للشراء، و159.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 154.60 جنيه للشراء و 159.78 جنيه للبيع.

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