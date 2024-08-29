كم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 29 أغسطس 2024

يهتم الكثيرون بمتابعة أخبار سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري، خاصة وأن العملة السعودية من اهم العملات العربية في مصر، مع زيادة أعداد الوافدين المصريين العاملين في المملكة، بالإضافة إلى الراغبين في أداء العمرة، والذيم يحتاجون لمعرفة أخبار سعر الريال السعودي، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

‎الريال السعودي بكام مصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 مقابل الجنيه المصري مستويات مستقرة من التداول بمستهل التعاملات الصباحية في أغلب البنوك العاملة في مصر، ويأتي ذلك تزامنا مع اقتراب اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.

وفي هذا السياق، فقد بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، 12.95 جنيه للشراء و12.979 جنيه للبيع بأغلب البنوك العاملة في مصر، وفقا للمعلن من البنك المركزي المصري عن متوسط سعر العملة السعودية أمام الجنيه.

‎سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل ‎سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي - 12.98جنيه للبيع و- 12.93 جنيه للشراء.

‎سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وجاء ‎سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، في بنك مصر، اليوم، ببداية التعاملات، إلى 12.94 جنيه للشراء، و13 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 12.97 جنيه للشراء، و13 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل سعر صرف الريال السعودي، اليوم، مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، نحو 12.87 جنيه للشراء، و13 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 12.96 جنيه للشراء، و13 للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، إلى 12.91 جنيه للشراء، و13 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، في البنك العقاري المصري العربي، اليوم، إلى 12.64 جنيه للشراء، و12.99 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك كريدي أجريكول، 12.96 جنيه للشراء، و13.01 للبيع.

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