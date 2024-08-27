سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 اغسطس 2024

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 في مختلف البنوك العاملة في مصر، حيث يعتبر الريال السعودي من العملات الأجنبية الهامة في السوق المصري، نظرًا لدوره الكبير في التحويلات المالية مع تزايد أعداد المصريين العاملين في السعودية. وتستعرض جريدة "الموجز" تفاصيل الأسعار في السطور التالية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي 12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا في قيمة العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.



البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال عند 12.96 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي مماثلاً لسعره في البنك الأهلي، عند 12.96 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال 12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي 12.93 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

استقر سعر الريال عند 12.94 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي 12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل الريال السعودي سعر 12.57 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

بلغ سعر الريال 12.91 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال 12.97 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية:

بلغ سعر الريال السعودي 12.87 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

في السوق السوداء، ارتفع سعر الريال السعودي عن نظيره في البنوك، حيث بلغ سعر الشراء 13.08 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 13.35 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي:

حافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف حوالي 3.75 ريال سعودي لكل دولار. كما استقر سعر الدولار مقابل الريال عند حوالي 0.27 دولار لكل ريال سعودي، مما يعزز من استقرار التعاملات المالية بين الجانبين على المستوى العالمي.

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