سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 30-8-2024 في مصر

شهد اليوم استقرار كبير في سعر الدينار الكويتي حيث سجل سعر الدينار الكويتي الجمعة الموافق 30-8-2024، في البنك المركزي المصري، نحو 158.97جنيه للشراء،159.52.جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 30-8-2024 في معظم البنوك المصرية والدولية، وسجلت العملة الكويتية في بنك مصر 157.34 جنيه للبيع، 156.35 جنيه للشراء.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنوك:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 158.59 جنيه للشراء، 159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الجمعة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 158.71 جنيه للشراء، 159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة

وسجل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية 152.99 جنيه للشراء، 159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 154.27 جنيه للشراء، 159.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الدولي 153.2 جنيه للشراء و

159.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 154.4 جنيه للشراء و159.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر

واصل سعر الدولار اليوم الجمعة تراجعه الذي بدأه منذ أكثر من حيث تجاوز سعر 49 جنيه، ثم عاود التراجع عند مستوى 48 جنيه وسجل سعره في البنك المركزي المصري 48.62 جنيه مصري.



سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري اليوم 48.57 جنيه للشراء و 48.67 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى: 48.60 جنيه للشراء، 48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك التنمية الصناعية: 48.73 جنيه للشراء، 48.83 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك المصري الخليجي: 48.57 جنيه للشراء، و48.67 للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك قطر الوطني الأهلي: 48.57 جنيه للشراء، و48.67 للبيع.

أقرا أيضًا: