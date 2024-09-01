سعر الدينار الكويتي اليوم 1-9-2024 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي تبايناً ملحوظاً في عدد من البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد، 1 سبتمبر 2024، في المصرف العربي الدولي، سجل الدينار الكويتي نحو 159.15 جنيه للشراء و159.65 جنيه للبيع. بينما استقر السعر في بنك مصر عند 158.71 جنيه للشراء و159.65 جنيه للبيع. ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

يعتبر سعر صرف الدينار الكويتي من الأمور التي تهم المصريين العاملين في الكويت بشكل كبير، حيث يقومون بتحويل جزء كبير من دخلهم إلى مصر لدعم أسرهم. أي تغييرات في سعر صرف الدينار تؤثر مباشرة على قيمة التحويلات ومستوى معيشة أسرهم في مصر.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

نقدم فيما يلي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في مختلف البنوك:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر عند 158.71 جنيه للشراء، و159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 158.59 جنيه للشراء، و159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 158.59 جنيه للشراء، و159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي إلى 159.15 جنيه للشراء، و159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 152.84 جنيه للشراء، و159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول عند 158.28 جنيه للشراء، و160.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي نحو 150.27 جنيه للشراء، و159.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد سجل 147.18 جنيه للشراء، و159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 154.47 جنيه للشراء، و159.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند 12.28 ريال سعودي لكل دينار كويتي، وفقاً لأحدث التحديثات في البنوك.

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