استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 في مختلف البنوك العاملة في مصر، ويُعد الريال السعودي من العملات الأجنبية الهامة في السوق المصري، نظرًا لأهمية التحويلات المالية التي يقوم بها المصريون العاملون في المملكة العربية السعودية. نستعرض فيما يلي تفاصيل الأسعار وفقًا للبنوك المختلفة عبر الموجز.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي عند 12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال 12.96 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الريال 12.96 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال 12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل الريال 12.93 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

استقر سعر الريال عند 12.94 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال 12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

بلغ سعر الريال 12.57 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل الريال 12.91 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال 12.97 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

سجل الريال 12.65 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال 12.87 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

في السوق السوداء، ارتفع سعر الريال السعودي مقارنةً بالبنوك، حيث بلغ سعر الشراء 13.08 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 13.35 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

حافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف حوالي 3.75 ريال سعودي لكل دولار. واستقر سعر الدولار مقابل الريال عند حوالي 0.27 دولار لكل ريال سعودي، مما يعزز استقرار التعاملات المالية بين الجانبين على المستوى العالمي.

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