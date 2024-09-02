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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

‎اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم 2-9-2024 مقابل الجنيه والريال السعودي في مصر

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي

يشهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، استقرارا ملحوظًا مع منتصف تعاملات البنوك وشركات الصرافة، بعدما شهد ارتفاعا طفيفاً أمام الجنيه المصري، حيث سجل فى البنك المركزي المصرى سعر 159.28 جنيه للشراء و159.77 جنيه للبيع، وينشر موقع الموجز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يومياً وفقاً لآخر تحديثات البنوك، وفي هذا اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024،

‎سعر صرف الدينار الكويتي اليوم 

ونستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك خلال بداية التعاملات اليومية.

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سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024 عند نحو 159.28 جنيها للشراء، بينما سجل نحو 159.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024 إلى نحو 158.85 جنيه للشراء، بينما سجل إلى  نحو 159.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

 وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024  إلى نحو 158.94 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 159.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أما في بنك القاهرة فقد بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024 نحو 158.56 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 159.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 28-8-2024
سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024  إلى نحو 159.65 جنيه للشراء، كما وصل إلى نحو 153.20 جنيه للبيع.  

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024 إلى نحو 159.65 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 153.00 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

ارتفع سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، إلى نحو 159.28 للشراء، بينما وصل إلى نحو 159.65 للبيع، وفي المقابل سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024 نحو 12.90 للشراء، بينما سجل نحو 12.96 للبيع.

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